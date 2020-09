Germania. La Postcode Lotterie nomina Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vicepresidente del comitato consultivo

L’ex Ministro della giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger è stata nominata nuova vicepresidente del comitato consultivo della Deutsche Postcode Lotterie, gestita dall’operatore della lotteria di beneficenza olandese Novamedia. Già membro del Bundestag per 23 anni e Ministro federale della giustizia per otto anni, Leutheusser-Schnarrenberger è stato anche commissario per l’antisemitismo per lo stato del Nord Reno-Westfalia per quasi due anni.

Insieme a cinque colleghi del comitato consultivo, sarà responsabile della decisione sull’allocazione dei fondi per progetti sociali. Sarà affiancata nel consiglio da una collega del Bundestag, l’ex presidente della Camera e Ministro federale per la gioventù, la famiglia e la salute, Rita Süssmuth. Leutheusser-Schnarrenberger è una figura ben nota in Germania, grazie al suo lavoro pluridecennale in politica. “È una politica eccezionale, una collega simpatica e una grande persona” ha detto il suo ex collega del Bundestag e membro del consiglio di amministrazione Süssmuth. L’amministratore delegato della Postcode Lotterie, Annemiek Hoogenboom, ha dichiarato: “Sabine Leutheusser-Schnarrenberger non ha ottenuto risultati solo come politica. Da decenni è anche coinvolta in varie organizzazioni sociali e no profit. Siamo molto felici che questa donna straordinaria sosterrà e arricchirà il nostro comitato consultivo in qualità di vicepresidente”. La stessa Leutheusser-Schnarrenberger ha aggiunto: “La Deutsche Postcode Lotterie è l’unica lotteria in Germania in cui interi quartieri non solo vincono insieme, ma sostengono anche progetti sociali nella loro zona. Penso che questo concetto sia fantastico e sono quindi molto felice di entrarne a far parte”.

La lotteria Deutsche Postcode è operativa dal 2016 e offre ai partecipanti la possibilità di vincere una quota di oltre 1 milione di euro ogni mese. La lotteria dona il 30% delle entrate a cause di beneficenza e ha già sostenuto più di 2.100 progetti in tutta la Germania, donando circa €47 milioni. La sua società madre Novamedia gestisce lotterie simili anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Norvegia e in Svezia.

