Germania. La DAW pubblica un video per far riaprire le sale da gioco pubbliche

L’organizzazione Die Deutsche Automatenwirtschaft (DAW) ha prodotto un video per mostrare ai politici che le sale da gioco pubbliche sono pronte a riaprire dopo il blocco di Covid-19. Il video ha lo scopo di mostrare che le sale da gioco possono rispettare le misure per evitare ulteriori contagi, mostrando i punti chiave che potranno garantire la sicurezza dei clienti. Le misure includono la fornitura di gel, l’uso di maschere per il viso e il rispetto dei requisiti di distanza sociale.

Georg Stecker, CEO di DAW, ha dichiarato: “Dal punto di vista della prevenzione delle infezioni, gli esercizi commerciali hanno un varie possibilità per far rispettare le disposizioni di igiene e sicurezza per i clienti. Inoltre, stiamo proponendo ulteriori misure per rafforzare la protezione dalle infezioni, poiché proteggere i nostri giocatori è una priorità assoluta. Sin da le attività commerciali sono state chiuse, sempre più persone hanno giocato nei casinò online illegali, che hanno aumentato il loro numero dalla crisi del Coronavirus e hanno spudoratamente promosso le loro offerte illegali. I giocatori devono essere reindirizzati verso offerte legali e per fare ciò, le attività commerciali con il loro personale addestrato, il loro efficace controllo sociale e la protezione dei giovani dovrebbero essere riaperti il ​​più rapidamente possibile”.

PressGiochi