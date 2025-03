Germania-Italia, gli azzurri provano a restare in gioco in Nations League. I pronostici di Netwin

Spalletti e i suoi sono affondati nella ripresa, dopo un buon primo tempo: malissimo Bastoni nel 2-1 subito dalla Germania. Serve una vittoria, per centrare la Final Four

L’Italia è con le spalle al muro, dopo il match d’andata perso contro la Germania nei quarti della Nations League. Gli azzurri hanno giocato un discreto primo tempo, salvo poi soccombere sotto i colpi di Kleindienst e Goretzka: vittoria meritata per 2-1 della Germania, che aveva dominato nel possesso palla e nella presenza offensiva, rischiando solo in ripartenza. Ora Spalletti, che ha perso Calafiori, dovrà provare a dar vita alla rimonta.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Germania è in grandissima fiducia con Julian Nagelsmann, nonostante l’assenza di Florian Wirtz. Lo dimostra la pazienza con cui i tedeschi, cambiando strategia e atteggiamento, hanno rimontato e vinto 2-1 contro l’Italia a San Siro.

Di fronte ci sarà una Nazionale ferita, che ha rivisto vecchi fantasmi. Dopo il ko contro la Francia, che era costato il primo posto nel girone e un sorteggio più duro, ecco quello coi tedeschi. Un 2-1 meritato, visto il crollo nella ripresa: malissimo Bastoni, che fatica da centrale nel terzetto difensivo.

IL PUNTO SULLA GERMANIA

Florian Wirtz è out e Julian Nagelsmann non ha potuto disegnare la sua consueta strategia col gioiello del Bayer Leverkusen a scambiarsi costantemente di posizione con Jamal Musiala, ma la Germania è comunque in vantaggio contro l’Italia. I tedeschi, dopo aver dominato il proprio girone nella Nations League, hanno trovato nuova linfa nella ripresa: decisivi gli ingressi di Schlotterbeck e Kleindienst, per sistemare difesa e attacco. Giusto due-tre rischi per Die Mannschaft, dopo l’iniziale vantaggio di Sandro Tonali, ed ecco il meritato successo per 2-1. Col ritorno a Dortmund, di fronte al caldissimo “muro giallo”.

IL PUNTO SULL’ITALIA

L’Italia si lecca le ferite dopo un ko che era nelle attese, per la disparità di qualità tra le due squadre e le assenze negli azzurri, ma è arrivato comunque in modo doloroso. Davanti dal 9’ per la rete di Sandro Tonali, che ha sfiorato la doppietta, gli azzurri hanno progressivamente perso la bussola: solo il centrocampo ha retto, mentre la difesa si è persa completamente Kleindienst e Goretzka nelle reti tedesche. Non sembra convincere l’assetto a tre dietro, soprattutto quando si adatta Bastoni da centrale: l’interista è stato, con Udogie, il peggiore in campo e il colpevole delle due reti concesse. Ora serve un’impresa.

PROBABILI FORMAZIONI

Nagelsmann andrà a bocciare il duo del Mainz, che non ha convinto: niente conferma per Amiri e Burkardt, si candidano dall’inizio Adeyemi e Kleindienst. Per il resto la conferma dell’undici visto nel match d’andata, con una probabile contromisura: Schlotterbeck ha convinto da terzino, potrebbe essere riproposto.

Di fronte ci sarà un’Italia che dovrà fare un cambio forzato: out Calafiori, si temono guai ai legamenti. Dentro dunque Buongiorno, Bastoni torna sul centrosinistra. Bocciatura per Udogie, è ballottaggio tra Ruggeri e Cambiaso (se rientrerà). Occhio a Ricci in mezzo, dove Rovella non ha convinto.

GERMANIA (4-2-3-1) – Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Goretzka, Groß; Adeyemi, Musiala, Sané; Kleindienst.

ITALIA (3-5-1-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori; Kean.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Gli scontri diretti contro la Germania hanno spesso sorriso all’Italia che, proprio in quel di Dortmund, sconfissero i tedeschi nelle semifinali dei Mondiali 2006 poi vinti contro la Francia. La nostra Nazionale, in difficoltà sia nel gioco che negli uomini (molti assenti), prova ad aggrapparsi proprio alla cabala. Difficile la rimonta, coi tedeschi ampiamente favoriti dalle quote: I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.75 e sul Gol di entrambe le squadre quotato a 1.78. L’Italia sarebbe così eliminata anzitempo, mancando la Final Four di Nations League per la prima volta nella (breve) storia della competizione.

PressGiochi