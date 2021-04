Germania. I ricavi dei casinò online potrebbero raggiungere i 3,3 miliardi di euro entro il 2024

In Germania, i ricavi del settore dei casinò online potrebbero raggiungere i 3,3 miliardi di euro nel 2024. Secondo un progetto di ricerca pubblico di Goldmedia citato nel rapporto “Germany Betting Focus” pubblicato da BtoBet, i ricavi per i casinò online nel paese supereranno presto i 2,2 miliardi di euro registrati nel 2019. I ricavi stimati per tutti i giochi d’azzardo in Germania per il 2019 sono stati di 16,3 miliardi di euro. Si prevede un calo totale degli utili del 12,9% a causa dell’impatto della pandemia, ma il mercato dovrebbe crescere fino a 18,2 miliardi di euro entro il 2024.

Il rapporto spiega come la chiusura delle attività di gioco d’azzardo terrestre abbia portato ad un aumento del gioco d’azzardo online, fornendo anche una ripartizione del mercato delle scommesse sportive del paese, per il quale il fatturato totale ha raggiunto un picco nel 2019 raggiungendo i 9,28 miliardi di euro, con tasse pari a 464 milioni di euro. Questo totale è sceso a 7,79 miliardi di euro per il 2020, nonostante l’interruzione di quasi tutti gli eventi sportivi a causa della pandemia di Coronavirus, che secondo BtoBet è “un’indicazione della natura resiliente del mercato e della tendenza dei giocatori tedeschi a impegnarsi in modo più ampio sul portafoglio di scommesse sportive, piuttosto che limitarsi a eventi dal vivo”.

È un momento cruciale per il gioco d’azzardo in Germania, vista l’entrata in vigore il nuovo Trattato Interstatale nel luglio 2021, portando con sé significative innovazioni legali per le scommesse sportive online e i casinò online. Un altro risultato chiave del rapporto, che ha seguito un’analoga analisi approfondita del mercato polacco, sono stati i dati che suggeriscono che il 17% dei giocatori utilizzerebbe ancora operatori senza una licenza tedesca, per le minori limitazioni.

