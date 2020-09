Germania. Gli operatori di scommesse sportive avvieranno alcune campagne televisive

Gli operatori tedeschi di scommesse sportive stanno per avviare campagne televisive. Betano e Unibet sono tra i clienti di Magic Sports Media in Germania che faranno pubblicità sul canale sportivo in chiaro Sport1. Con la ripartenza della Bundesliga, è il momento, afferma la società di pubblicità, per gli operatori di scommesse sportive, grandi player, di riprendere le comunicazioni con gli appassionati di sport. È il terzo anno che Betano si è promossa con successo attraverso questo mezzo e ha già ricevuto il premio EGR Mobile Operator of the Year.

Allo stesso modo, Unibet si sta promuovendo in Bundesliga, questa volta per il secondo anno consecutivo su Sport1 con uno spot la domenica mattina e Sky Sports News. Hanno anche una vetrina pubblicitaria austriaca. È il partner ufficiale per le scommesse del Borussia Monchengladbach e del RB Leipzig.

“Betano e Unibet si sono affermate saldamente in Germania sin dall’inizio. L’elevata portata e l’affinità del gruppo target su Sport1 offrono ai nostri due aspiranti partner un’eccellente piattaforma per mettere in scena le loro offerte al fine di espandere ulteriormente la loro presenza sul mercato”, ha affermato Christian Madlindl, amministratore delegato di Magic Sports Media.

