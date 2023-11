Germania: giocatori in calo, ma 1,3 milioni soffrono di dipendenza

Il commissario del governo federale tedesco per le dipendenze e le questioni legate alla droga, Drogenbeauftragte , ha pubblicato il Glücksspielatlas Deutschland 2023: numeri, dati, fatti , fornendo informazioni sul gioco d’azzardo nel paese.

Uno dei dati principali del rapporto è che il 2,3% – ovvero 1,3 milioni – della popolazione tedesca è stata colpita da un disturbo del gioco d’azzardo; stiamo parlando di circa il 7,7% dei giocatori d’azzardo nel paese.

Il rapporto si basa sulle pubblicazioni dell’Istituto per la ricerca interdisciplinare sulle dipendenze e le droghe e dell’Unità di ricerca sul gioco d’azzardo dell’Università di Brema, con il Centro tedesco per le dipendenze come co-editore.

L’Atlante del gioco d’azzardo per la Germania stima che il 30% della popolazione tedesca abbia partecipato ai giochi a vincita nel 2021, in calo rispetto alla quota del 55% nel 2007.

Oltre al già citato 2,3%, quattro partecipanti alle slot machine su 10 soffrono di disturbi legati al gioco, mentre la richiesta di assistenza ambulatoriale da parte dei giocatori online è aumentata notevolmente negli ultimi cinque anni.

Commentando il rapporto, Burkhard Blienert , commissario del governo federale per le dipendenze e le questioni legate alla droga, ha dichiarato: “È risaputo che le offerte di gioco d’azzardo attirano vincite monetarie rapide e talvolta elevate. Ma quanto sia davvero alto il rischio di dipendenza – fin dalla prima partita – quasi nessuno lo sa, nemmeno in politica.

“Abbiamo urgentemente bisogno di misure più efficaci contro le slot machine illegali e il gioco online. E soprattutto quando si tratta di scommesse sportive, dovrebbero essere posti limiti più severi alla pubblicità”.

Le raccomandazioni del Gambling Atlas includono la necessità di un’efficace protezione dei giocatori, come imporre notevoli restrizioni all’offerta e divieti dei giocatori.

La protezione dei giocatori è stata un obiettivo chiave dell’ente regolatore del gioco d’azzardo tedesco, Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder , che ha tenuto un incontro a settembre con i coordinatori degli stati federali per valutare il miglior approccio alla protezione dei giocatori online e alla prevenzione della dipendenza.

Blienert ha aggiunto: “Bisogna semplicemente porre fine agli spot per le scommesse sportive prima, dopo e durante la cronaca sportiva, anche nei programmi pomeridiani e in prima serata. Nessuno lo vuole, nessuno ne ha bisogno e nessuno trae vantaggio da questo.

Infine, il problema delle cosiddette loot box nei giochi online. “Se i giovani vengono indotti appositamente a giocare a giochi apparentemente innocui con denaro e presunta fortuna, allora qualcosa non va. Anche in questo caso abbiamo bisogno di norme efficaci per la protezione dei giovani in Germania”.

