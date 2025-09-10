Germania. GGL mette in guardia sulla partecipazione al “social betting”

La Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), l’autorità tedesca per il gioco d’azzardo, mette fortemente in guardia contro la partecipazione al cosiddetto “social betting”, che comprende anche le scommesse di intrattenimento. Tali offerte di scommesse a pagamento non sono autorizzate dalla normativa vigente in Germania e sono quindi illegali.

Negli ultimi mesi, la GGL ha registrato un aumento di segnalazioni sui media regionali e nazionali riguardanti le scommesse sociali, comprese quelle sull’esito della guerra in Ucraina. La crescente visibilità pubblica di queste offerte ha spinto l’autorità a lanciare un avvertimento mirato alla popolazione e a chiarire la situazione legale e i rischi legati alle scommesse illegali.

Le scommesse sociali si riferiscono a eventi della vita pubblica o sociale, come elezioni politiche, sentenze giudiziarie, catastrofi naturali, eventi sociali o altri sviluppi non sportivi. Questi formati sono particolarmente vulnerabili alla manipolazione, poiché spesso si basano su eventi poco chiari, soggettivi o facilmente influenzabili.

A causa dell’elevato rischio di manipolazione, tali scommesse non sono autorizzabili ai sensi del § 3 comma 1 frase 4 in combinazione con il § 4 comma 5 del Trattato statale sul gioco d’azzardo del 2021 (GlüStV 2021). Il legislatore ha autorizzato esclusivamente le scommesse su eventi sportivi definiti, con risultati verificabili e regole chiare.

Qualsiasi altro tipo di scommessa è vietato e non autorizzabile. L’organizzazione o la promozione di tali scommesse illegali, così come la partecipazione ad esse o la pubblicità dell’offerta, sono punibili penalmente.

