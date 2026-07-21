Germania. GGL e Dataport rafforzano LUGAS: un’infrastruttura sempre più solida per vigilare sul gioco online

La Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) e Dataport proseguono la collaborazione per lo sviluppo e il continuo perfezionamento di LUGAS, il sistema condiviso dai Länder tedeschi per la vigilanza sul

La Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) e Dataport proseguono la collaborazione per lo sviluppo e il continuo perfezionamento di LUGAS, il sistema condiviso dai Länder tedeschi per la vigilanza sul gioco d’azzardo. Fin dall’avvio del progetto, Dataport, principale fornitore di servizi IT della pubblica amministrazione tedesca, affianca la GGL nello sviluppo e nella gestione di una piattaforma che rappresenta oggi un punto di riferimento a livello nazionale per la supervisione digitale del settore.

LUGAS costituisce la principale infrastruttura informativa per la regolamentazione del mercato legale del gioco d’azzardo online in Germania. Nel corso del 2025 il sistema ha elaborato i dati provenienti da oltre 60 operatori autorizzati e da circa 5 milioni di giocatori registrati. Grazie a questa base informativa, la GGL dispone di un quadro dettagliato dell’evoluzione del mercato legale, fondamentale per valutare l’efficacia delle misure regolatorie e sviluppare politiche di controllo sempre più basate sull’analisi dei dati, a beneficio dell’autorità e dei 16 Länder tedeschi.

«Continuiamo a portare avanti lo sviluppo di LUGAS. È quindi fondamentale poter contare su un partner come Dataport, capace di soddisfare in modo affidabile gli elevati requisiti di un sistema informatico complesso e critico dal punto di vista della sicurezza», ha dichiarato Ronald Benter, membro del Consiglio direttivo della GGL.

«In particolare, in occasione di grandi eventi sportivi come la Coppa del Mondo FIFA, la disponibilità di un’infrastruttura IT stabile e ad alte prestazioni assume un’importanza ancora maggiore.»

Dal 1° gennaio 2023, la GGL gestisce direttamente i sistemi di analisi dei Safe Server e gli archivi centrali, i due pilastri tecnologici di LUGAS, mentre Dataport ne cura l’esercizio operativo e il funzionamento tecnico.

La collaborazione tra le due organizzazioni garantisce che l’infrastruttura sia in grado di rispondere ai crescenti requisiti in termini di qualità dei dati, disponibilità dei servizi e sicurezza informatica.

L’evoluzione della piattaforma prosegue attraverso una stretta cooperazione tra i team tecnici e specialistici della GGL e di Dataport, adottando metodologie di sviluppo agile.

«LUGAS è uno dei progetti di digitalizzazione più complessi nell’ambito della regolamentazione pubblica», ha affermato Johann Bizer, presidente del Consiglio direttivo di Dataport. «Insieme alla GGL continuiamo a sviluppare il sistema, creando le condizioni necessarie per decisioni solide e affidabili basate sull’analisi dei dati.»

Il continuo sviluppo di LUGAS rimarrà anche nei prossimi anni una priorità condivisa tra GGL e Dataport.

A partire dal 2027, le attività di analisi si baseranno in misura crescente sui dati raccolti dai Safe Server, consentendo valutazioni ancora più approfondite e fondate su evidenze oggettive. Si tratta di un’evoluzione già anticipata dalla GGL durante il Congresso tedesco sul gioco d’azzardo 2025, nell’ambito della propria strategia di rafforzamento della regolamentazione attraverso strumenti di analisi sempre più avanzati.

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