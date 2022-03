Germania: condannato operatore online senza licenza per aver fatto perdere soldi ad un giocatore

In Germania, per la prima volta un tribunale regionale (il secondo grado) di Colonia, Nordrhein-Westfalen, si è pronunciato a favore del giocatore che aveva denunciato ingenti perdite su un operatore

In Germania, per la prima volta un tribunale regionale (il secondo grado) di Colonia, Nordrhein-Westfalen, si è pronunciato a favore del giocatore che aveva denunciato ingenti perdite su un operatore di gioco non legale e ha condannato l’operatore al rimborso di 25.375 euro.

Il giocatore ha intentato la causa contro un operatore di casinò online con sede a Gibilterra sul cui sito aveva giocato tra ottobre 2017 e aprile 2020, prima della legalizzazione dell’online attuata dallo Stato nazionale, quando i giochi da casinò online erano consentiti solo nello stato tedesco dello Schleswig-Holstein, ma i giochi dell’operatore chiamato in causa erano disponibili in tedesco a tutti i residenti tedeschi.

La corte ha stabilito che l’operatore aveva violato la sezione 4, paragrafo 4 del Trattato statale tedesco sul gioco d’azzardo in quel momento. In quanto tale, ha affermato che l’operatore non aveva basi legali per prendere dei soldi del giocatore, trattandosi di gioco illegale a tutti gli effetti. Fino ad oggi la giurisprudenza non si era ancora pronunciata sulla questione, lasciando intendere che anche il comportamento del giocatore che si rivolgeva a siti non autorizzati rientrasse tra i comportamenti illegali.

