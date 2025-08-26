Newsletter

27 Agosto 2025

Germania: con Tipico Million bastano 3 euro per vincerne 1 milione

Tipico, fornitore leader tedesco di scommesse sportive e giochi online, ha lanciato definitivamente “Tipico Million”, un prodotto a puntata fissa che offre fino a 1 milione di euro per sette

26 Agosto 2025

Tipico, fornitore leader tedesco di scommesse sportive e giochi online, ha lanciato definitivamente “Tipico Million”, un prodotto a puntata fissa che offre fino a 1 milione di euro per sette pronostici corretti, puntando solo 3 euro.

La scala di vincita strutturata premia le previsioni corrette, anche una sola, con il jackpot che è riservato a sette pronostici esatti. Fondamentalmente, ogni vincitore riceve l’intero importo anziché dividerlo con altri.

Tipico organizza fino a tre round al giorno, proponendo eventi che si svolgono in un periodo di sette giorni.

La risposta iniziale è stata molto positiva, con diversi giocatori che hanno ottenuto risultati corretti mentre due che ne hanno ottenuti sei, vincendo ciascuno 25.000 €.

Tipico ha progettato il prodotto pensando al gioco responsabile e alla trasparenza. Dal suo lancio, avvenuto il 3 giugno, ha registrato alti livelli di coinvolgimento e feedback positivi, con richieste di assistenza clienti minime. La piattaforma presenta in modo chiaro probabilità, quote, risultati e categorie di premi, supportando un processo decisionale consapevole.

Questo formato aggiunge adrenalina mantenendo al contempo l’accessibilità grazie al suo costo contenuto e alla semplicità di configurazione. Inoltre, il prodotto si posiziona come una nuova alternativa alle scommesse tradizionali, offrendo un diverso tipo di coinvolgimento.

 

PressGiochi

PressGiochi

