Germania. Adesso fornisce un nuovo software per l’industria dei giochi

Sächsische Lotto-GmbH ha incluso nella sua offerta il canale di vendita mobile attraverso l’app fornita da Adesso. I numeri degli utenti confermano il successo dell’app, infatti i primi mesi del lancio sono stati un vero successo. Un’app intuitiva, potente e affidabile offre un servizio migliore, i clienti di Sachsenlotto possono utilizzarla per giocare a tutte le lotterie LOTTO, da 6aus49 ed Eurojackpot a KENO, GlücksSpirale e gratta e vinci, inoltre possono riscattare i biglietti dal proprio smartphone. L’app, lanciata a marzo, fa parte della strategia di digitalizzazione di Adesso per il Sachsenlotto. Il settore della telefonia mobile integra la piattaforma clienti che Adesso ha sviluppato per l’operatore della lotteria della Sassonia sulla base di una soluzione industriale ampiamente affermata. La nuova app è stata sviluppata per i sistemi operativi Android e iOS, è caratterizzata da un design accattivante e facilmente comprensibile e offre la massima sicurezza e affidabilità, tutte funzionalità essenziali per un’app utilizzata per effettuare pagamenti. Lo sviluppo dell’app consente a Sachsenlotto di espandere con successo i suoi canali e servizi di vendita. I biglietti comprati dai rivenditori possono essere controllati comodamente dallo smartphone attraverso la scansione del codice a barre, potendo anche controllare eventuali vincite.

Siegfried Schenek, Amministratore delegato di Sächsische Lotto-GmbH, è impressionato dal nuovo canale di vendita, dichiarando: “Come operatore di lotteria, l’app ci avvicina molto ai nostri clienti e questo è fantastico poichè le entrate nette sono utilizzate per sostenere progetti di beneficenza in Sassonia nel settore dell’ambiente, del benessere pubblico, della gioventù, della cultura e dello sport”. Adesso supporta attualmente la maggior parte dei 16 operatori di lotteria statali tedeschi, il fornitore collabora con Sächsische Lotto-GmbH dal 2007 contribuendo a progettare il suo sito Web, sachsenlotto.de, che è stato pubblicato nel 2017.

