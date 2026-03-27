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Genova, il 31 marzo il Consiglio comunale discuterà mozione sul contrasto al gioco patologico

Tra gli ordini del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale di Genova – che si terrà il 31 marzo – compare anche una mozione sul contrasto al gioco d’azzardo

27 Marzo 2026

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Tra gli ordini del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale di Genova – che si terrà il 31 marzo – compare anche una mozione sul contrasto al gioco d’azzardo patologico e sulla tutela della salute pubblica.

La mozione è stata presentata dai consiglieri Lorenzo Garzarelli, Francesca Ghio e Massimo Romeo (Alleanza Verdi e Sinistra).

La mozione impegna il sindaco e la Giunta:

  • “A esprimere formale contrarietà, nelle sedi istituzionali competenti, a qualsiasi meccanismo che colleghi strutturalmente le entrate regionali o locali alla crescita della raccolta derivante dal gioco d’azzardo;

  • A promuovere presso il Governo e il Parlamento iniziative normative che separino in modo netto le politiche di tutela della salute dalle logiche di gettito fiscale connesse all’azzardo;

  • A potenziare campagne di prevenzione e informazione rivolte in particolare a studenti, famiglie, giovani adulti ed esercenti, anche attraverso strumenti di comunicazione pubblica urbana e collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali (Ser.D, Centri di Salute Mentale, Consultori, Centri per le famiglie);

  • A promuovere iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi alla gamification e ai meccanismi assimilabili al gioco d’azzardo presenti nelle piattaforme digitali;

  • A valorizzare e rilanciare l’iniziativa delle vetrofanie “Non azzardatevi”, quale campagna di sensibilizzazione e di pubblica valorizzazione degli esercizi commerciali “slot free”;

  • Ad attivarsi presso la Giunta di Regione Liguria al fine di sollecitare la piena e improrogabile entrata in vigore della legge regionale n. 17/2012 “Disciplina delle sale da gioco”, quale strumento necessario e complementare al Regolamento comunale vigente”.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/

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