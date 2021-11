Genova. Bobbio (Fondazione Auxilium): “Alcol e azzardo, piaghe sociali della povertà”

“Altre emergenze su cui i volontari della Auxilium sono costretti ultimamente a intervenire sono quelle dell’alcol e delle dipendenze dal gioco d’azzardo, vere e proprie piaghe sociali e porte aperte spalancate sulla povertà”.

Ad affermarlo è Roberto Bobbio dell’associazione Fondazione Auxilium Genova che da oltre 90 anni assiste le persone più bisognose.

L’occasione è stata l’incontro tenuto a Palazzo Tursi con le Autorità locali dove è stta ripercorsa la cronostoria delle attività e delle relazioni di Auxilium con il territorio. Presenti tra gli altri, Mario Baroni, delegato alle Politiche Sociali del Comune di Genova e Ilaria Cavo, Assessore alle politiche socio-sanitarie di Regione Liguria. Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, ha ringraziato la Fondazione, a nome di tutti i genovesi, per l’impegno fattivo e auspicato sinergie ancor più intense con gli enti e le associazioni del terzo settore. Oggi la Fondazione Auxilium, si occupa di persone in difficoltà momentanea, come per esempio richiedenti asilo, minori non accompagnati, prostitute e persone senza fissa dimora.

PressGiochi