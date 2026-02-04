Genoa-Napoli, De Rossi sfida Conte. I pronostici di Netwin

La ventiquattresima giornata di Serie A offre un interessantissimo match tra il Genoa di Daniele De Rossi e il Napoli campione d’Italia. Dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina, la formazione di Antonio Conte va a caccia di un altro successo per due motivi: per restare in una zona Champions ancora affollata e per non mollare il colpo nei confronti dell’Inter, che giocherà dopo gli Azzurri. Sarebbe un modo per portarsi momentaneamente a -6 dalla capolista. Riguardo la salvezza, invece, il ko per 3-2 del Grifone all’Olimpico non ha portato a drammi: i rossoblù restano quattordicesimi a 23 punti e soprattutto a +6 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina. Il tutto dopo un filotto di partite solo in parte scalfito dalla sconfitta con la Lazio.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

I rossoblù, infatti, erano reduci da cinque risultati utili consecutivi, arrivati tra i due ko all’Olimpico: quelli con Roma e Lazio. In mezzo, due vittorie e tre pareggi fondamentali per portarsi al di fuori della zona calda. E con Fiorentina-Torino in programma, il Grifone non può permettersi di perdere terreno, anche se di fronte ci saranno i campioni d’Italia. Il Napoli ha sofferto ma ha battuto per 2-1 proprio i viola, e servirà fare punti per arrivare allo scontro diretto con la Roma del 15 febbraio almeno avanti in classifica: e al momento è a +3 sui giallorossi, battuti dall’Udinese. Ma conoscendo Conte, il tecnico non vorrà mollare l’Inter perché “è finita” si dice alla fine. Soprattutto nel suo vocabolario.

IL PUNTO SUL GENOA

La formazione rossoblù ha perso solamente all’ultimo minuto con la Lazio, a dimostrazione di una squadra competitiva contro chiunque. De Rossi ha tirato fuori il Grifone dalla zona calda e rivitalizzato alcuni giocatori come Colombo e adesso anche Ekuban sta emergendo. Il modo migliore per rafforzare, e magari aumentare, quel +6 in classifica sulla Fiorentina impegnata col Torino. Il Napoli non è di certo l’avversario più comodo da affrontare, ma per salvarsi bisognerà ottenere punti anche “insperati”.

IL PUNTO SUL NAPOLI

Il Napoli, invece, ora non ha ulteriori impegni europei: a parte il Como in Coppa Italia, i campioni in carica devono trovare continuità e risultati perché il margine d’errore non c’è più, o è ridotto davvero al minimo. Il -9 dall’Inter potrebbe costringere i detentori del titolo ad abdicare, ma a prescindere dallo Scudetto che ora sembra davvero lontano c’è da considerare pure il margine sul quinto posto: la Roma è a -3 e dopo Genova ci sarà lo scontro diretto al Maradona. Situazione insomma tutt’altro che tranquilla per Conte che, oltretutto, potrebbe recuperare solo Politano e Rrahmani: il solo Lukaku è rientrato dall’infortunio e sta trovando minutaggi sempre più alti.

PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante ciò, Hojlund partirà titolare con Vergara ed Elmas ai lati dell’ex United, mentre dietro al posto di Di Lorenzo ci sarà Buongiorno spostato a destra. Rrahmani e Politano potrebbero rientrare, ma inizialmente dalla panchina. De Rossi, invece, ci riprova con Vitinha e Colombo in attacco, mentre nonostante le sirene di mercato è rimasto Norton-Cuffy. Occhio al nuovo portiere Bijlow: potrebbe subito difendere i pali del Grifone.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Buongiorno, Beukema, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara, Højlund.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Secondo i tipster di Netwin per la partita del Ferraris non c’è da aspettarsi goleade, per cui si può andare sull’Under 2.5 quotato a 1.50. Riguardo l’esito partita, invece suggeriscono il pareggio quotato a 3.25.

PressGiochi