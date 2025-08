Genius Sports punta sulla Serie A

Genius Sports ha annunciato una nuova partnership con la Lega Serie A, assicurandosi dati ufficiali esclusivi sulle scommesse e diritti di streaming video a bassa latenza per tutte le partite

Genius Sports ha annunciato una nuova partnership con la Lega Serie A, assicurandosi dati ufficiali esclusivi sulle scommesse e diritti di streaming video a bassa latenza per tutte le partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana fino alla stagione 2028/29.

L’accordo consente a Genius Sports di distribuire questi contenuti alla sua rete globale di partner di scommesse sportive tramite la piattaforma BetVision.

Al centro dell’accordo c’è l’implementazione del prodotto BetVision basato sull’intelligenza artificiale di Genius Sports, che combina streaming in tempo reale, sovrapposizioni di statistiche e scommesse integrate in un’unica interfaccia interattiva.

Lanciato originariamente con la NFL, BetVision ora si espande al calcio europeo attraverso questa nuova partnership.

L’accordo con la Serie A fa seguito alla recente partnership con l’European Leagues Association , che si è assicurata i diritti esclusivi sui dati per oltre 8.000 partite in 46 competizioni calcistiche professionistiche. L’accordo, annunciato solo pochi giorni prima, riguarda 18 campionati europei e prevede l’implementazione della piattaforma GeniusIQ basata sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio e l’analisi delle prestazioni.

