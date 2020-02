“Generazioni in salute”, nuovo progetto per contrastare la ludopatia di Federconsumatori

Federconsumatori fa tappa a Canicattì con il progetto “Generazioni in salute”, volto a prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia e indirizzato agli over 65. Si tratta di un’importante occasione per approfondire temi delicati, come le dipendenze, infatti, che sono tra i fattori principali di rischio per la salute fisica e psichica dell’individuo. Fenomeni che si sviluppano a partire da contesti e problematiche varie e che coinvolgono segmenti di popolazione con differenti caratteristiche anche di reddito. Il primo incontro, finanziato dal Ministero del Lavoro, coinvolgerà l’Auser Cgil di Canicattì e si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 16:30 al Centro Sociale di contrada Bastianella ed il secondo interesserà l’Unitre e si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle ore 16:30 a Palazzo Stella.

