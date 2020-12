Gelmini (FI) al Governo: “Lotteria degli scontrini, sarebbe stato meglio aiutare le aziende in difficoltà”

“Mi spiace dirlo, ma avete sbagliato anche la stagione della lotta al contante, vi siete accaniti con la lotteria degli scontrini, il cashback. Ma non sarebbe stato meglio e più semplice dare le risorse alle attività economiche piegate dalla pandemia e dalle restrizioni anziché inventarsi questi astrusi meccanismi?

E, nonostante tutto questo, noi, come Forza Italia e come centrodestra, abbiamo provato ancora una volta a dare una mano non al Governo Conte, ma al Paese. Lo abbiamo fatto perché, come ha ribadito oggi il Presidente Berlusconi in maniera autorevole dalle pagine del Corriere della Sera, noi abbiamo scelto di essere un’opposizione nazionale e repubblicana”.

Lo ha dichiarato l’on. Maria Stella Gelmini di FI ieri alla Camera.

PressGiochi