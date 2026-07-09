Newsletter

09 Luglio 2026 - 20:15

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Gazzetta Ufficiale, pubblicato il nuovo decreto antiriciclaggio: tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di gioco

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legislativo 10 giugno 2026 n. 122 che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640

09 Luglio 2026

Share the post "Gazzetta Ufficiale, pubblicato il nuovo decreto antiriciclaggio: tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di gioco"

Stampa pagina

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale il decreto legislativo 10 giugno 2026 n. 122 che recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, rafforzando il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento aggiorna la disciplina in materia di adeguata verifica della clientela, confermando gli obblighi a carico dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa antiriciclaggio e ribadendo l’approccio basato sulla valutazione del rischio.

Tra i soggetti obbligati figurano anche i prestatori di servizi di gioco, richiamati dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto. Per tali operatori, l’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo deve essere effettuata in occasione del compimento delle operazioni di gioco, secondo quanto previsto anche dalle disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo.

L’articolo 17 stabilisce inoltre che l’adeguata verifica deve essere svolta in ogni caso quando vi sia un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall’applicazione di eventuali deroghe, esenzioni o soglie di importo, nonché quando emergano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati identificativi acquisiti.

La norma conferma inoltre che le misure adottate dai soggetti obbligati devono essere proporzionate al livello di rischio riscontrato e basate su informazioni aggiornate. Gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione che le procedure di adeguata verifica sono coerenti con il rischio rilevato.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Catania: sequestrati sei terminali da gioco irregolari in un circolo privato, sanzioni per 303 mila euro

Nuova stretta di Google sui prediction market: Chrome Web Store vieta le estensioni con denaro reale a partire dal 1°agosto

AS.TRO sottoscrive il Patto per la Sicurezza Urbana della città di Ancona: ancora un passo concreto al fianco delle istituzioni

ICE Barcelona si espande con un nuovo padiglione dedicato ai leader della tecnologia, dei dati e del fintech nel settore del gaming

Relazione dipendenze nel Lazio: nel 2025, 1129 persone in cura per disturbo da gioco d’azzardo

Pachino (SR), 5 slot machine irregolari in un bar: chiusura per 30 giorni e sanzione da 65 mila euro

AGIC: il riordino del gioco fisico è indispensabile per garantire stabilità al settore, investimenti e maggiore tutela dei giocatori

Coppa del Mondo 2026: su Betsson al via i quarti di finale

EGBA, rapporto annuale sulle attività 2026: progressi nella definizione degli standard e crescita del numero di membri

Sale VLT di Viterbo, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR: nuova udienza il 30 luglio

Diodato (HBG) a iGB L!VE: “Servono regole chiare e condizioni eque per il gioco legale”

SBC Summit 2026: Michael Jordan, Carsten Koerl e Jason Robins insieme sul palco di Lisbona

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×