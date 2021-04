Gazzetta Ufficiale: l’Abruzzo pubblica la Legge Regionale sul trattamento del disturbo da gioco d’azzardo

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge Regionale 7 dicembre 2021, n.37 della Regione Abruzzo relativa agli “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni”, nella quale si fa riferimento anche al “Disturbo da gioco d’azzardo e dipendenza dalle nuove tecnologie”. Nell’art. 8 si fa riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione che promuoverà la Regione, si legge “..la Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all’art. 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all’art. 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili”.

Nell’art.9 si parla invece dell’introduzione del Logo ”No Slot-Regione Abruzzo”, in cui si legge come “è istituito il logo regionale «No Slot-Regione Abruzzo» rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito” e ancora “i comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali”.

Inoltre, nell’art.10 si parla dell’esercizio del gioco lecito, in cui si spiega come “l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente. 2. Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili”.

PressGiochi