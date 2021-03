Gauselmann Group scrive al Primo Ministro Boris Johnson

Paul Gauselmann, fondatore e CEO del Gauselmann Group, ha scritto una lettera personale al Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, comunicando il suo ‘’disappunto e rammarico’’ per il calendario di riapertura del governo che si tradurrà in Adult Gaming Center. La lettera, le cui copie sono state inviate anche a Rt Hon Rishi Sunak MP, Cancelliere dello Scacchiere e Rt Hon Kwasi Kwarteng MP, Segretario di Stato per gli affari, l’energia e la strategia industriale, è la prima volta che Paul Gauselmann scrive a un capo di governo su una questione di politica in oltre 60 anni di leadership aziendale.

Sottolineando la decisione che consente l’apertura degli uffici di scommesse autorizzati il ​​12 aprile Paul Gauselmann ha affermato che “non è favorevole ai principi di concorrenza leale della tradizione della Gran Bretagna”. Richiedendo una revisione della decisione, la lettera espone l’impegno in corso di Gauselmann Group nei confronti del Regno Unito, che lo ha visto investire quasi mezzo miliardo di sterline (£450 milioni) impiegando oltre 2mila persone.

La lettera recita: “Siamo pronti con ottimismo e forza finanziaria a collaborare con il Governo per sostenere la ripresa” confermando che le attività può riaprire in sicurezza senza creare nuovi rischi di contagio. Concentrandosi sulla questione della concorrenza sleale, Paul Gauselmann ha spiegato: “Le nostre sedi attirano un numero relativamente ridotto di clienti, che non si fermano a lungo. Per questo motivo, non riusciamo a capire la decisione che consente ai negozi di scommesse di aprire anche se gestiscono le stesse macchine da gioco. Questo ci pone in un grande svantaggio competitivo e di conseguenza, temiamo una perdita a lungo termine di clienti”.

