Gattatico (RE): denunciata 32enne, usava il Green pass dell’amica per giocare alle slot

Pur di andare a giocare alle slot, si è avvalsa della complicità dell’amica vaccinata a cui ha chiesto l’invio su WhatsApp del green pass che le garantiva l’accesso alla sala giochi dove si è recata per poter giocare alle slot.

Per questo motivo una 32enne di Gattatico è finita nei guai dopo essere incappata in un controllo dei carabinieri del paese a cui la donna ha fatto credere di essere un’altra persona ovvero l’amica che, regolarmente vaccinata, era in possesso del green pass volutamente ceduto per consentire alla 32enne di recarsi nella sala giochi.

Per questi motivi con le accuse di sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle qualità personali i militari hanno denunciato la 32enne residente nel reggiano. Nei guai anche la compiacente amica, una 34enne residente a Reggio Emilia, denunciata per concorso nel reato di sostituzione di persona avendo ceduto il suo green pass all’amica per consentirle appunto di entrare nella sala giochi per giocare alle slot machine.

PressGiochi