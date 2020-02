Garraud (ID): “In Europa vanno inasprite le leggi contro il gioco illegale”

“Intende la Commissione introdurre norme sul gioco d’azzardo illegale al fine di inasprire le leggi in vigore in alcuni Stati membri e, in particolare, di combattere il finanziamento del terrorismo?”.

E’ l’europarlamentare francese Jean-Paul Garraud, ex membro dell’Assemblea nazionale di Francia e componente in Ue del gruppo Identità e democrazia, a porre questa domanda alla Commissione europea in una interrogazione presentata oggi in Ce.

“Le conclusioni del Consiglio del novembre 2019 – spiega Garraud – evidenziano i collegamenti tra gioco d’azzardo illegale, riciclaggio di denaro e corruzione nello sport. Sfortunatamente, queste conclusioni non menzionano il modo in cui tali attività illegali sono utilizzate per finanziare il terrorismo.

Il Parlamento europeo e la Commissione hanno ripetutamente chiesto l’introduzione di norme globali per disciplinare il settore del gioco d’azzardo dell’UE. Quelle chiamate non sono state ascoltate, tuttavia, e la situazione è peggiorata” ha concluso il deputato.

PressGiochi