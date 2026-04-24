Garbagnate Milanese, slot machine illegali in un locale, sequestro e sanzione per 31mila euro

Controlli della Polizia Locale di Garbagnate Milanese sul territorio, con una serie di verifiche nei pubblici esercizi. Le attività hanno portato a sanzioni, sequestri e segnalazioni alle autorità per diverse irregolarità

Controlli della Polizia Locale di Garbagnate Milanese sul territorio, con una serie di verifiche nei pubblici esercizi. Le attività hanno portato a sanzioni, sequestri e segnalazioni alle autorità per diverse irregolarità riscontrate nei locali del comune.

In particolare, in un esercizio, gli agenti hanno accertato la presenza di slot machine detenute illegalmente e considerate gioco d’azzardo illecito. L’intervento è scattato anche a seguito della presenza di numerosi scommettitori nella sala giochi. È stata elevata una sanzione di 31.055 euro e disposto il sequestro amministrativo delle apparecchiature.

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