Gaming1 entra a far parte dell’ente IBIA per l’integrità delle scommesse sportive

Il principale partner di gioco d’azzardo con sede in Belgio Gaming1 è entrato a far parte dell’International Betting Integrity Association (IBIA). Gaming1 fa parte del gruppo Argent,che gestisce la vendita al dettaglio e online di scommesse sportive che si sono concentrate sui mercati europei e americani. Quei marchi, come Circus e Zamba, ora alimenteranno la piattaforma globale di monitoraggio e allerta dell’IBIA. Gaming1 unisce molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentati nel mondo in IBIA, con l’associazione membri che rappresentano $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale di scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online di operatori commerciali regolamentati.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto ad un altro nome di spicco nel settore regolamentato del settore delle scommesse nella nostra associazione, rafforzando ulteriormente la posizione di IBIA come principale sistema di monitoraggio dell’integrità basato sulle transazioni nel mondo. L’inclusione di Gaming1 è diversificata e la gamma di marchi di scommesse sportive migliora in modo significativo le nostre capacità di monitoraggio “.

Sylvain Boniver, COO e co-fondatore di Gaming1, ha dichiarato: “L’integrità delle scommesse sta diventando sempre più un’ importante parte centrale del processo di autorizzazione e regolamentazione nei mercati di tutto il mondo. Noi crediamo che è fondamentale che gli operatori di scommesse lavorino insieme per sfruttare i loro dati di mercato e capacità di raccolta di informazioni per rispondere alle preoccupazioni delle autorità di regolamentazione e per proteggere i consumatori e lo sport dalla corruzione. IBIA, in qualità di ente globale leader in materia di integrità per gli operatori regolamentati, è il partner perfetto per Gaming1 e il raggiungimento dei nostri obiettivi di mercato e di protezione dei giocatori. “

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per industria delle scommesse autorizzata. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri da corruzione attraverso l’azione collettiva. La sua piattaforma di monitoraggio è un’efficace strumento che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di condivisione delle informazioni di lunga data con i principali sport e gioco d’azzardo le autorità di regolamentazione per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore a livello politico di alto livello, forum di discussione come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi