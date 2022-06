Gaming Laboratories International parteciperà a iGB Live!

Gaming Laboratories International (GLI) ha confermato che parteciperà a iGB Live! (5-8 luglio, Amsterdam RAI) con una forte attenzione al supporto di start-up e piccole imprese in ogni aspetto del loro percorso di compliance.

Chris Davies, vicepresidente vendite di GLI EMEA, ha spiegato: “iGaming continua a crescere e ci sono opportunità per aziende di tutte le dimensioni. Lavoriamo con molte start-up e organizzazioni più piccole e abbiamo le competenze per semplificare il processo di test e certificazione e supportarle in ogni fase del processo. Il nostro approccio alle soluzioni integrate di conformità è stato progettato per supportare le esigenze dei nostri clienti ovunque si trovino nel loro percorso di conformità unico e ovunque li portino i loro obiettivi di business: siamo entusiasti di condividere questo approccio con l’industria del gioco digitale a iGB Live”.

Chris Davies ha aggiunto: “iGaming è un settore in rapido movimento con aspettative diverse sulla velocità di consegna e sul mercato. Il mercato tende ad essere un gruppo demografico più giovane e vogliono muoversi più velocemente per massimizzare le opportunità che ci sono oggi. Questa è sia una sfida che un’opportunità per i nostri clienti e ci siamo preparati in modo proattivo espandendo i nostri team in tutto il mondo per soddisfare la domanda aggiuntiva e aiutare le organizzazioni a raggiungere il mercato più velocemente senza compromettere gli standard. Come nel caso del gioco terrestre, ci sono sfumature nelle varie giurisdizioni e aiutiamo i nostri clienti a comprendere queste sfumature in modo che possano avere successo ovunque scelgano di andare.

“Viviamo in un mondo sempre più globale e il nostro punto di vista globale ci consente di vedere le opportunità prima di chiunque altro. Ciò che aiuta i nostri clienti è anche il fatto che il nostro team EMEA vive e lavora in giurisdizioni dell’area EMEA. Ciò significa che hanno l’esperienza e le conoscenze locali per comprendere le complessità e le sfide dei singoli mercati, nonché il supporto di un team globale di esperti in grado di fornire per il cliente. Per noi il successo consiste nell’aiutare i nostri clienti a sfruttare appieno le interessanti opportunità, evitare le insidie ​​allarmanti e far crescere le loro attività”.

iGB Live! offre un forum di opportunità per i professionisti del settore per connettersi e conversare con i fornitori chiave, convertire le informazioni guidate da esperti in una crescita aziendale attuabile e convergere con gli oltre 4.000 visitatori e 250 espositori attesi in quella che è una delle fiere di gioco in più rapida crescita al mondo.

PressGiochi