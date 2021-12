Gaming influencer, cresce il “potere” digitale di questa nuova figura

Una recente indagine della società di ricerche YouGov ha mostrato come negli ultimi tempi sia cresciuta e si sia rafforzata l’immagine dei cosiddetti gaming influencer, ossia gli influencer attivi nel mondo dei videogame. Ormai fenomeno sempre meno di nicchia, quello dei gaming influncer apre nuovi interessanti scenari per l’intero settore: vediamo quali.

Influencer, cosa fanno e come comunicano con il pubblico

Prima di entrare nello specifico della figura del gaming influencer, è interessante osservare chi sono e cosa fanno gli influencer in via più generale. Con il termine “influencer” ci si riferisce, in pratica, a un personaggio che riesce, attraverso la creazione di propri contenuti su canali social e non solo, a influenzare le opinioni e le intenzioni d’acquisto del pubblico.

Assimilabile per certi versi al testimonial pubblicitario, l’influencer ha in realtà una base d’azione più ampia e agisce in maniera indipendente, veicolando i propri messaggi nella maniera che ritiene più opportuna e in linea con il proprio modo di comunicare. A svolgere questo ruolo non sono più soltanto personaggi famosi, che sfruttando la propria celebrità riescono ad avere un certo appeal sui fan, ma anche persone comuni, abili a parlare della propria vita privata, delle proprie idee e delle proprie esperienze, creano un forte rapporto di confidenza con i follower.

Nel momento in cui un influencer riesce ad avere una risonanza particolarmente elevata, ovviamente la sua attività si trasforma in un lavoro vero e proprio, sfruttato per esempio dalle aziende per promuovere dei prodotti oppure per veicolare sconti e promozioni speciali: in questo senso, si parla oggi di influencer marketing come di una delle leve più interessanti da utilizzare sui canali digitali.

I gaming influencer alla conquista del web

Così come avviene in molti altri settori, anche nel campo dei videogiochi si sono affermati profili in grado di rivolgersi efficacemente al pubblico: parliamo per l’appunto di gaming influencer.

Attivi sui principali portali dedicati al gioco online multyplayer e single player, tra cui in minima parte anche l’intrattenimento digitale di diverso tipo come quello messo a punto da Betway casino online, i gaming influencer possono avere un importante ascendente sui propri follower e muovere addirittura intere fette di mercato in maniera proporzionale al proprio potere comunicativo. Basta guardare a ciò che sta già accadendo su piattaforme interamente dedicate ai giochi, prima fra tutte Twitch, in cui si sono raggiunti numeri incredibili dal punto di vista degli utenti coinvolti e sono nati canali da migliaia e migliaia di follower intorno a singoli giochi o a specifiche categorie, come MOBA ed eSport.

Sono proprio questi gli aspetti su cui pone l’accento YouGov, che nella sua recente indagine ha sottolineato come il potere degli influencer specializzati in videogame sia in forte crescita. Ciò è dovuto ad alcuni fattori fondamentali: in primo luogo, è in continuo aumento la percentuale di persone che utilizzano regolarmente videogiochi (68% della popolazione mondiale), il che conferisce già un certo valore al parere degli “esperti” dell’argomento; il secondo aspetto da considerare è, invece, la crescente fetta di consumatori che si mostra interessata a seguire gli influencer gamer.

Le due realtà finiscono per intrecciarsi e coincidere, andando a rinforzare un settore già di per sé molto solido, in cui passione e coinvolgimento rappresentano due momenti fondamentali dell’attività ludica. Di fronte a questa evoluzione del mercato, gli influencer del comparto gaming si stanno rivelando sempre più importanti, tanto da essere diventati dei veri e propri punti di riferimento sia per chi quotidianamente gioca online che per i semplici curiosi, pronti ad avvicinarsi a questo mondo ma in cerca di informazioni e di una guida da seguire.

Considerati gli ampi margini ancora a disposizione, il lavoro del gaming influencer sembra destinato a trasformarsi in una vera e propria professione, capace di muovere grosse fette di mercato e, di conseguenza, cifre sempre più importanti. Un film già visto in altri settori, come quello dell’alta moda, che potrebbe ripetersi e addirittura avere un impatto ancora maggiore nel corso dei prossimi anni, considerando quanto l’innovazione digitale può ancora offrire in tal senso in un contesto dalla forte connotazione tecnologica.

PressGiochi