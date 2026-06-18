Gaming in Spain: webinar sulle scommesse e focus sui Mondiali 2026

Gaming in Spain ha annunciato il webinar dal titolo “Licensed Prediction Betting in Spain?”, in programma il 30 giugno alle ore 15:30 CET. L’evento offrirà un aggiornamento sul quadro normativo

Gaming in Spain ha annunciato il webinar dal titolo “Licensed Prediction Betting in Spain?”, in programma il 30 giugno alle ore 15:30 CET.

L’evento offrirà un aggiornamento sul quadro normativo e sull’andamento del mercato del gioco online in Spagna, con un focus specifico sulla possibilità di offrire legalmente scommesse predittive nell’ambito dell’attuale quadro autorizzativo del gioco online.

Tra i relatori figurano Xavi Muñoz Bellvehí, Managing Partner di ECIJA Barcelona, Camille Gonzálvez, avvocata specializzata in TMT e iGaming presso ECIJA, e Josh Hodgson, Chief Operating Officer di H2 Gambling Capital.

Nel corso del webinar saranno affrontati temi quali le più recenti evoluzioni regolatorie, comprese le novità relative all’algoritmo obbligatorio della Direzione Generale per l’Ordinamento del Gioco (DGOJ) per l’individuazione del gioco problematico e ai limiti di deposito tra operatori, oltre alle prospettive di crescita del mercato e al tema delle scommesse predittive nel contesto normativo spagnolo.

Mondiali 2026: l’impatto sulle scommesse sportive in Spagna

Considerato che il calcio rappresenta il principale segmento del mercato globale delle scommesse sportive, i Mondiali 2026 sono destinati ad avere un impatto significativo sui volumi di gioco anche in Spagna.

Per valutare gli effetti dell’evento sul mercato spagnolo, gli esperti di H2 Gambling Capital hanno elaborato alcune stime previsionali. Secondo l’analisi, la competizione potrebbe generare circa 2 miliardi di euro di raccolta per gli operatori autorizzati nel corso del torneo. Tale risultato sarebbe sostenuto dall’incremento dell’attività dei giocatori già attivi, dalla riattivazione di conti inattivi e dall’acquisizione di nuovi utenti attratti dall’evento calcistico.

Per quanto riguarda i ricavi lordi da gioco (GGR), H2 Gambling Capital stima che i Mondiali 2026 potrebbe generare circa 135 milioni di euro per gli operatori titolari di licenza in Spagna.

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