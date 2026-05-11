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Gaming in Holland Conference 2026: pubblicata l’agenda preliminare, focus su regolamentazione e lotta al mercato illegale

La Gaming in Holland Conference, in programma giovedì 4 giugno presso il KIT Royal Tropical Institute di Amsterdam, ha annunciato la propria agenda preliminare, confermandosi ancora una volta come uno

11 Maggio 2026

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La Gaming in Holland Conference, in programma giovedì 4 giugno presso il KIT Royal Tropical Institute di Amsterdam, ha annunciato la propria agenda preliminare, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore del gioco regolamentato nei Paesi Bassi.

L’edizione 2026 riunirà i principali decision maker, operatori e stakeholder del mercato olandese del gambling per discutere le sfide attuali del settore e individuare strategie condivise per contrastare la crescente pressione della concorrenza illegale e sleale, tema centrale dell’evento identificato dall’hashtag #ReclaimTheMarket.

Tra gli interventi già confermati figurano quelli di Ella Seijsener, Director Licensing & Supervision della Netherlands Gambling Authority, Arjan Blok, CEO di Nederlandse Loterij, Petra de Ruiter, CEO di Holland Casino, e Pascal Chaffard, Chief Online Betting and Gaming Officer di FDJ United.

Il programma affronterà temi chiave quali:

  • sviluppi del mercato e risposte normative;
  • tutela del giocatore nel mercato olandese;
  • crescita del mercato nero e possibili risposte europee;
  • analisi dei dati del settore;
  • affidabilità regolatoria e processi di licensing;
  • confronto tra offerte onshore e offshore.

Accanto alle sessioni plenarie, la conferenza ospiterà anche breakout session pratiche dedicate, tra gli altri argomenti, al rinnovo delle licenze di gioco nei Paesi Bassi e agli obblighi di conformità AMLR/AMLA per gli operatori.

“Se la Gaming in Holland Conference è sempre stata il luogo ideale per ottenere aggiornamenti sul mercato olandese del gioco, quest’anno vogliamo affrontare una delle questioni più urgenti per gli operatori autorizzati: come recuperare quote di mercato perse a favore di competitor illegali sempre più aggressivi”, ha dichiarato Willem van Oort, fondatore di Gaming in Holland. “Non esistono soluzioni semplici, ma il confronto tra tutti i principali stakeholder presenti ad Amsterdam potrà rappresentare un importante punto di partenza.”

Le registrazioni per la Gaming in Holland Conference 2026 sono ufficialmente aperte.

 

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