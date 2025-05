Gaming in Holland 2025: strategie contro l’ascesa del mercato nero del gioco online

Con oltre la metà del mercato online olandese ora dominato da operatori non autorizzati, la necessità di risposte efficaci contro il gioco illegale è più urgente che mai. In risposta

Con oltre la metà del mercato online olandese ora dominato da operatori non autorizzati, la necessità di risposte efficaci contro il gioco illegale è più urgente che mai. In risposta a questa crescente minaccia, la Gaming in Holland Conference 2025 – in programma giovedì 5 giugno ad Amsterdam – dedicherà ampio spazio all’analisi e al contrasto del mercato nero nel settore del gioco d’azzardo.

Secondo le stime dell’Autorità per il Gioco d’Azzardo dei Paesi Bassi, gli operatori senza licenza hanno conquistato oltre il 50% del Gross Gaming Revenue (GGR) online, complici l’inasprimento normativo e l’aumento della pressione fiscale. L’edizione 2025 della conferenza si pone dunque come punto d’incontro chiave per istituzioni, operatori regolamentati e stakeholder internazionali.

Tra gli interventi di spicco:

Arjan Blok , CEO di Nederlandse Loterij, discuterà l’approccio dell’operatore nei confronti degli attori illegali, con riferimento alla causa in corso contro LalaBet, operatore con sede in Costa Rica.

, CEO di Nederlandse Loterij, discuterà l’approccio dell’operatore nei confronti degli attori illegali, con riferimento alla causa in corso contro LalaBet, operatore con sede in Costa Rica. Renske Fikkers , capo della supervisione del mercato presso l’Autorità per il Gioco d’Azzardo, illustrerà le strategie regolatorie per limitare il gioco non autorizzato.

, capo della supervisione del mercato presso l’Autorità per il Gioco d’Azzardo, illustrerà le strategie regolatorie per limitare il gioco non autorizzato. Josh Hodgson , COO di H2 Gambling Capital, presenterà dati aggiornati sulla dimensione e le prospettive del mercato offshore.

, COO di H2 Gambling Capital, presenterà dati aggiornati sulla dimensione e le prospettive del mercato offshore. Henk Willem Smits , giornalista investigativo di Follow the Money, analizzerà le strutture di proprietà e le tattiche degli operatori del mercato nero.

, giornalista investigativo di Follow the Money, analizzerà le strutture di proprietà e le tattiche degli operatori del mercato nero. Christian Heins, Direttore iGaming di Tipico, esplorerà come gli operatori con licenza possano agire su fornitori B2B per contrastare la concorrenza illegale.

Accanto al programma principale, la conferenza offrirà cinque sessioni pratiche parallele su temi cruciali come licenze B2B, conformità normativa, protezione del giocatore, tecnologie di piattaforma e test di compliance.

La giornata si concluderà con momenti di networking, tra cui un tradizionale tour in barca lungo i canali di Amsterdam e un ricevimento presso il Holland Casino.

