Gaming in Germany Conference 2025: annunciata l’agenda preliminare

19 Settembre 2025 - 17:19
La Gaming in Germany Conference 2025 si terrà martedì 11 novembre 2025 a Berlino presso il DoubleTree Hilton Ku’damm, a soli 100 metri dal celebre Kurfürstendamm. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti per il mercato tedesco del gaming regolamentato, con un’agenda che affronta temi di primo piano come l’evoluzione normativa, la lotta al mercato nero e la valutazione del Trattato statale sul gioco del 2021.
L’agenda preliminare, appena resa nota, prevede la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, esperti legali, associazioni di settore e operatori.
Agenda preliminare – Gaming in Germany Conference 2025
(Tutti i titoli delle sessioni sono provvisori)
BLOCCO I: Sviluppi normativi
BLOCCO II: La minaccia del mercato nero
INTERMEZZO: Prodotti e servizi per il mercato tedesco
BLOCCO III: Valutare il Trattato statale sul gioco del 2021
L’evento sarà moderato da Peter-Paul de Goeij, ex dirigente ZEAL e attuale Managing Director di NOGA.
Oltre agli interventi istituzionali e regolatori, la conferenza offrirà anche sessioni pratiche dedicate a tematiche di grande rilievo per le operazioni quotidiane degli operatori, tra cui: KYC, AML, protezione dei dati, soluzioni di pagamento e molto altro. Le breakout session, condotte da esperti qualificati, saranno interattive e orientate al business.
Chi fosse interessato a contribuire come relatore, in particolare su temi come media & marketing, affiliation, compliance e operations, può contattare l’organizzazione per maggiori informazioni.
Webinar pre-conferenza: Regulatory & market update
In preparazione all’evento, martedì 7 ottobre 2025 alle ore 15:00 CET si terrà un webinar di aggiornamento sullo stato attuale del mercato iGaming regolamentato in Germania.
I temi in programma:
Tra i relatori: Dr. Joerg Hofmann (Melchers Law Firm) e Josh Hodgson (H2 Gambling Capital).
PressGiochi