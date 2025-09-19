Newsletter

19 Settembre 2025

Gaming in Germany Conference 2025: annunciata l'agenda preliminare

La Gaming in Germany Conference 2025 si terrà martedì 11 novembre 2025 a Berlino presso il DoubleTree Hilton Ku’damm, a soli 100 metri dal celebre Kurfürstendamm. L’evento rappresenta uno dei

19 Settembre 2025

La Gaming in Germany Conference 2025 si terrà martedì 11 novembre 2025 a Berlino presso il DoubleTree Hilton Ku’damm, a soli 100 metri dal celebre Kurfürstendamm. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti per il mercato tedesco del gaming regolamentato, con un’agenda che affronta temi di primo piano come l’evoluzione normativa, la lotta al mercato nero e la valutazione del Trattato statale sul gioco del 2021.

L’agenda preliminare, appena resa nota, prevede la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, esperti legali, associazioni di settore e operatori.

Agenda preliminare – Gaming in Germany Conference 2025

(Tutti i titoli delle sessioni sono provvisori)

BLOCCO I: Sviluppi normativi

  • Keynote address
    Senior rappresentante del GGL
  • Aggiornamento normativo
    Dr. Joerg Hofmann, Senior Partner, Melchers Law Firm
  • Lo stato del mercato tedesco delle scommesse sportive
    Mathias Dahms, Presidente, Deutscher Sportwettenverband (DSWV)
  • Lo stato del mercato tedesco delle slot virtuali
    Dr. Dirk Quermann, Presidente, Deutscher Online Casinoverband (DOCV)

BLOCCO II: La minaccia del mercato nero

  • Il mercato iGaming tedesco in cifre
    Josh Hodgson, COO, H2 Gambling Capital
  • Gli operatori contro il mercato nero
    Christian Heins, Director iGaming, Tipico
  • Marketing di affiliazione illegale e il ruolo delle Big Tech
    Dr. Andreas Ditsche, CEO, iGaming.com

INTERMEZZO: Prodotti e servizi per il mercato tedesco

  • Innovation panel & breakout sessions sneak preview
    Magno Neiva, Head of Licensing & Regulatory Compliance, Altenar; altri relatori TBA

BLOCCO III: Valutare il Trattato statale sul gioco del 2021

  • Su una regolamentazione del gioco efficace e proporzionata
    Alex Green, Vice President – Games, ZEAL Network
  • La regolamentazione che l’industria dovrebbe accogliere
    Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA
  • Valutare il Trattato statale sul gioco: verso una wishlist comune?
    Birgitte Sand, già Direttore Esecutivo, Spillemyndigheden; altri relatori TBA

L’evento sarà moderato da Peter-Paul de Goeij, ex dirigente ZEAL e attuale Managing Director di NOGA.

Oltre agli interventi istituzionali e regolatori, la conferenza offrirà anche sessioni pratiche dedicate a tematiche di grande rilievo per le operazioni quotidiane degli operatori, tra cui: KYC, AML, protezione dei dati, soluzioni di pagamento e molto altro. Le breakout session, condotte da esperti qualificati, saranno interattive e orientate al business.

Chi fosse interessato a contribuire come relatore, in particolare su temi come media & marketing, affiliation, compliance e operations, può contattare l’organizzazione per maggiori informazioni.

Webinar pre-conferenza: Regulatory & market update

In preparazione all’evento, martedì 7 ottobre 2025 alle ore 15:00 CET si terrà un webinar di aggiornamento sullo stato attuale del mercato iGaming regolamentato in Germania.

I temi in programma:

  • Aggiornamenti normativi e di mercato
  • La prossima valutazione del Trattato statale sul gioco del 2021
  • La sfida del mercato nero

Tra i relatori: Dr. Joerg Hofmann (Melchers Law Firm) e Josh Hodgson (H2 Gambling Capital).

 

 

