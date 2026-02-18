Gaming in Finland organizzerà un webinar sul processo di richiesta della licenza per il gioco online

18 Febbraio 2026 - 16:01
Dal 1° marzo 2027, l’autorità finlandese per il gioco d’azzardo inizierà a elaborare le domande di licenza per il gioco d’azzardo online, in vista dell’apertura del mercato iGaming del paese
Dal 1° marzo 2027, l’autorità finlandese per il gioco d’azzardo inizierà a elaborare le domande di licenza per il gioco d’azzardo online, in vista dell’apertura del mercato iGaming del paese prevista per il 1° luglio 2027.
La normativa secondaria e i relativi requisiti tecnici necessari per presentare correttamente una domanda di licenza iGaming dovrebbero essere pubblicati a breve.
Sebbene i dettagli specifici non siano ancora noti, è già chiaro che la regolamentazione finlandese si differenzierà significativamente da quella di altri mercati nordici, come Svezia o Danimarca.
In considerazione di questi sviluppi, Gaming in Finland organizzerà un webinar giovedì 5 marzo alle 14:00 CET/15:00 EET, intitolato“How Finland is different”.
Il fondatore di Gaming in Finland, Willem van Oort, ha commentato: “Se state considerando di entrare nel mercato iGaming finlandese, questo webinar arriva nel momento più opportuno: una o forse due settimane dopo la pubblicazione della normativa secondaria necessaria per presentare la domanda di licenza. Naturalmente, siamo particolarmente grati ai nostri partner locali per averci aiutato a comprendere il processo di richiesta della licenza e i relativi requisiti tecnici.”
Il webinar tratterà i seguenti argomenti:
Al momento, i seguenti relatori sono confermati:
La registrazione per il webinar di Gaming in Finland è ora aperta: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z604czymTd6un1ER7Lu0ng#/registration
PressGiochi