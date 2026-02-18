Newsletter

18 Febbraio 2026 - 16:01

Gaming in Finland organizzerà un webinar sul processo di richiesta della licenza per il gioco online

Dal 1° marzo 2027, l’autorità finlandese per il gioco d’azzardo inizierà a elaborare le domande di licenza per il gioco d’azzardo online, in vista dell’apertura del mercato iGaming del paese

18 Febbraio 2026

Dal 1° marzo 2027, l’autorità finlandese per il gioco d’azzardo inizierà a elaborare le domande di licenza per il gioco d’azzardo online, in vista dell’apertura del mercato iGaming del paese prevista per il 1° luglio 2027.
La normativa secondaria e i relativi requisiti tecnici necessari per presentare correttamente una domanda di licenza iGaming dovrebbero essere pubblicati a breve.
Sebbene i dettagli specifici non siano ancora noti, è già chiaro che la regolamentazione finlandese si differenzierà significativamente da quella di altri mercati nordici, come Svezia o Danimarca.

In considerazione di questi sviluppi, Gaming in Finland organizzerà un webinar giovedì 5 marzo alle 14:00 CET/15:00 EET, intitolato“How Finland is different”.

Il fondatore di Gaming in Finland, Willem van Oort, ha commentato: “Se state considerando di entrare nel mercato iGaming finlandese, questo webinar arriva nel momento più opportuno: una o forse due settimane dopo la pubblicazione della normativa secondaria necessaria per presentare la domanda di licenza. Naturalmente, siamo particolarmente grati ai nostri partner locali per averci aiutato a comprendere il processo di richiesta della licenza e i relativi requisiti tecnici.”

Argomenti e relatori

Il webinar tratterà i seguenti argomenti:

  • Aggiornamenti normativi
  • FAQ: il modulo di richiesta della licenza
  • Requisiti tecnici e soluzioni accettabili

Al momento, i seguenti relatori sono confermati:

  • Morten Ronde, Founding Partner, Nordic Legal
  • Pekka Ilmivalta, Head of Finnish Office, Nordic Legal
  • Esperto tecnico, Ubetec

La registrazione per il webinar di Gaming in Finland è ora aperta: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z604czymTd6un1ER7Lu0ng#/registration

 

 

