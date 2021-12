Gaming: Giovanni Garrisi (ceo Stanleybet) relatore domani al WGES

Giovanni Garrisi, CEO del gruppo Stanleybet International Ltd, sarà relatore d’eccezione al WGES di Barcellona domani mercoledì 8 dicembre a partire dalle ore 9.45. Il numero 1 del colosso inglese

Giovanni Garrisi, CEO del gruppo Stanleybet International Ltd, sarà relatore d’eccezione al WGES di Barcellona domani mercoledì 8 dicembre a partire dalle ore 9.45. Il numero 1 del colosso inglese del gaming sarà infatti impegnato nella conferenza “Il successo (o il fallimento) della campagna vaccinale – Quanto ha impattato sull’industria del Gaming?”, prevista nel mattino dell’ultimo giorno del meeting spagnolo iniziato ieri.

La tavola rotonda sarà moderata da Cecilia Paolino-Uboldi (Director of International Partnerships, Carnival Corporation) e vedrà la partecipazione, in qualità di altri relatori, di Paris Smith (CEO Pinnacle) e di Pontus Lindwall (CEO Betsson AB).

Giunto quest’anno alla sua 15esima edizione, il World Gaming Executive Summit – WGES continua a essere l’evento di più alto livello per le communities di gioco online, delle lotterie e delle scommesse sportive.

PressGiochi