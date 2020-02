Gamenet lascia la Borsa italiana

Gamenet, a seguito dei risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Gamma Bidco, dice addio a Piazza Affari. Da oggi, 26 febbraio, scatta il delisting del titolo, dopo la sospensione delle contrattazioni dei giorni scorsi.

Gamma Bidco ha ha infatti acquisito l’intero capitale sociale dopo aver superato una partecipazione del 90% a seguito dell’OPA.

Come riposrta la nota della società:

Gamma Bidco (l’”Offerente”), facendo seguito a quanto comunicato in data 17 febbraio 2020, con riferimento:

(i) ai risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall’Offerenteai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato (il “TUF”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Gamenet Group (l’”Emittente”) e

(ii) al conseguente espletamento della procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di acquisto (c.d. sell-out) ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e il contestuale esercizio del diritto di acquisto (c.d. squeeze-out) ai sensi dell’art. 111 del TUF (la “Procedura Congiunta”) avente ad oggetto le rimanenti n. 1.039.567 azioni ordinarie di Gamenet Groupancora in circolazione, pari al 3,42% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”), rende noto di aver comunicato in data odierna all’Emittente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito della somma di Euro 13.514.371,00, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto corrente intestato all’Offerente medesimo presso UniCredit S.p.A.

Si precisa che tale ammontare risulta dedicatoal pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue.Indata odierna avrà altresì efficacia, ai sensi dell’art.111, comma 3, del TUF, il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell’Emittente.Come già comunicato in data 17 febbraio 2020, gli azionisti titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.

L’obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme sarannotrasferite agli intermediari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c., e salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. c.c., gli azionisti titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si ricorda, infine, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8629del 18febbraio 2020, ha disposto la sospensione dalle negoziazioninel Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, delle azioni dell’Emittente per le sedute del 24 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020 e la revoca dalla quotazione dalladata odierna.Il Documento di Offertaè disponibile sul sito internet dell’Emittente, presso la sede legale dell’Emittente, dell’Offerente e degli Intermediari Incaricatidel Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nonché sul sitointernet del Global Information Agent (morrowsodali-transactions.com).

PressGiochi