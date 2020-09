Gamenet. L’AD Angelozzi: “Nel 2019 ricavi a +14,2%, guardiamo al domani con fiducia e determinazione”

I risultati consolidati per il 2019 mostrano un valore della raccolta pari a euro 9.472 milioni (+22% rispetto al 2018), con un contributo particolarmente significativo dei segmenti Betting e Online. I ricavi del Gruppo ammontano ad euro 738,1 milioni al 31 dicembre 2019, con un incremento di euro 92,0 milioni (+14,2% rispetto al valore di euro 646,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018). L’incremento è dovuto principalmente al contributo dei segmenti Betting e Online e alle iniziative di ulteriore efficientamento della rete fisica e del portafoglio clienti online di provenienza Intralot Italia.

Sono questi i dati presentati dall’Amministratore delegato Guglielmo Angelozzi a commento dell’Annual Report 2019 del Gruppo Gamenet pubblicato in questi giorni.

“Il 16 dicembre Gamma Bidco S.p.A., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., è diventato il nostro socio di riferimento attraverso l’acquisto del 48,67% del capitale sociale e, in data 27 gennaio 2020, ha avviato un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni di Gamenet Group. L’OPA si è conclusa il 14 febbraio 2020 e il successivo 26 febbraio il processo si è completato con il delisting del Gruppo Gamenet dal Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Il Gruppo Gamenet torna dunque oggi ad essere una società privata, dopo due anni di quotazione che si sono dimostrati estremamente positivi, con eccellenti performance del titolo ed un crescente apprezzamento da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale. Si apre, quindi, una nuova fase per la vita del nostro Gruppo che ci consentirà di cogliere ancora, in maniera rapida ed efficace, le future opportunità di sviluppo e di crescita.

Un commento è necessario in relazione ai primi mesi del 2020, che hanno visto il dilagare, su scala globale, di un’emergenza sanitaria senza precedenti che sta causando, in Italia e in molti altri Paesi, un sensibile rallentamento delle attività di business in numerosi settori industriali e commerciali. Il Gruppo Gamenet ha risposto con prontezza a questa emergenza, attivando immediatamente un piano di Business Continuity basato sullo smartworking con l’obiettivo, raggiunto, di mettere in sicurezza dipendenti e clienti e garantire la continuità operativa, pur nell’ambito delle limitazioni alle nostre attività retail stabilite dalla legge. Guardiamo al domani con fiducia e determinazione” conclude l’AD Angelozzi.

PressGiochi