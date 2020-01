Gamenet: la raccolta Vlt nelleprime deu settimane del 2020 ridotta del -35,2%

Gamenet Group rende noto che, nelle prime due settimane di Gennaio 2020 (e quindi dal 1 gennaio 2020 data in cui l’accesso alle VLT – Video Lottery Terminals, è consentito esclusivamente mediante utilizzo della tessera sanitaria ai sensi dell’art. 9 quater del D.L 12 luglio 2018 n.87 introdotto dalla Legge di conversione 96/2018), la raccolta del segmento VLT si è ridotta del 35,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale riduzione è significativamente più elevata di quella evidenziatasi nel corso dell’anno 2019 (si ricorda infatti come la documentazione pubblica a supporto dei risultati consolidati al 30/9/2019 evidenziasse, per il solo terzo trimestre 2019, una riduzione anno su anno della raccolta del segmento VLT in misura pari al 7,1%).

