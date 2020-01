Gamenet Group – Gamma Bidco. Depositato in Consob documento d’offerta su OPA

Gamma Bidco ha depositato in data odierna presso la Consob il documento di offerta relativo all’opa obbligatoria totalitaria avente ad oggetto massime 8.695.546 azioni di Gamenet Group, oltre a massime 1.500.000 azioni in caso di esercizio di tutte le stock option assegnate ai sensi del piano di incentivazione a lungo termine dell’Emittente.

A seguito dell’acquisto da parte di Gamma Bidco del 48,67% di Gamenet, avvenuto sulla base dei contratti sottoscritti ad ottobre, si sono verificati i requisiti per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni dell’azienda attiva nel gaming e nel betting.

La società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX detiene il 66,976% del capitale sociale di Gamenet Group, che a sua volta detiene azioni proprie per una quota pari al 3,773% del capitale.

Si ricorda che Gamma Bidco riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a 13 euro per azione. In caso di totale adesione all’offerta, il controvalore massimo complessivo è pari a 132.542.098 euro.

Il documento di offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob.

PressGiochi