Game Nation nomina Andy Sessions come Head of Slots, Product and Content

Game Nation, il terzo più grande rivenditore AGC di High Street, ha nominato Andy Sessions per il ruolo di Head of Slots, Product and Content. Sessions arriva dal casinò di

Game Nation, il terzo più grande rivenditore AGC di High Street, ha nominato Andy Sessions per il ruolo di Head of Slots, Product and Content. Sessions arriva dal casinò di Grosvenor, dove ha lavorato come direttore di slot regionali per il marchio che ha 53 sedi situati nelle principali città del Regno Unito. In una carriera dedicata al settore del gioco d’azzardo ha acquisito esperienza tra il Family Entertainment Centre, la Motorway Service Area, il bingo club e i settori dei casinò.

Confermando l’ultima nomina, che segue l’aggiunta di Compliance e Audit Director Eric Howell e Sharon Lewis che si è unito al team di Game Nation come Marketing Development Manager, il CEO Mark Jepp ha detto: “La combinazione di persone eccezionali e i migliori giochi sul mercato sono fondamentali per la nostra capacità di offrire un’esperienza eccezionale a tutti i nostri clienti”. “Andy è fondamentale per ciò che stiamo cercando di raggiungere. Ha una profondità di conoscenza operativa senza pari e la sua intuizione ci aiuterà ad affinare ulteriormente il nostro focus macchina”.

Guardando avanti all’ultimo capitolo della sua carriera nel settore dei gaming, Andy Sessions ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi a un operatore progressista che mette le macchine al centro dell’esperienza. C’è un vero entusiasmo e un impegno condiviso per stabilire nuovi standard e sono entusiasta di poter contribuire alla storia di successo.”

PressGiochi