Game Nation annuncia una partnership con l’ente di beneficenza CHIPS

Game Nation, l’operatore di gioco d’azzardo del Regno Unito, ha confermato la sua decisione di aderire all’ente benefico CHIPS, che raccoglie fondi per fornire sedie a rotelle elettriche ai giovani.

Costituita da membri del settore del gioco d’azzardo, l’ente benefico ha donato oltre 700 sedie a rotelle, trasformando così la vita dei bambini beneficiari e delle loro famiglie.

Dando il benvenuto a Game Nation nella famiglia di sostenitori di CHIPS, la co-fondatrice e membro del consiglio di amministrazione Linda Lindsay ha dichiarato: “Sono assolutamente entusiasta della prospettiva di collaborare con il team di Game Nation mentre lavoriamo per raccogliere più fondi per aiutare i bambini a cui è stato negato il doppio dono della libertà e dell’indipendenza. Ho partecipato praticamente a tutte le 700 presentazioni che abbiamo tenuto e ognuna ha avuto un effetto trasformativo. A nome dei membri del consiglio di amministrazione, vorrei esprimere quanto siamo entusiasti di collaborare con Game Nation e di aiutare più giovani a muoversi”.

Mark Jepp, CEO di Game Nation, ha aggiunto: “Credo che CHIPS sia una delle organizzazioni benefiche più meritevoli che abbia mai incontrato. Non c’è un amministratore delegato retribuito, i fiduciari di CHIPS non prendono spese e ogni centesimo raccolto viene utilizzato per finanziare l’acquisto di sedie. Il suo lavoro è a dir poco incredibile e sfrutteremo le competenze, l’incredibile bacino di talenti e l’energia del team di Game Nation, insieme alla generosità dei nostri meravigliosi clienti, per contribuire a raccogliere più fondi possibili per aiutare più giovani”.

PressGiochi