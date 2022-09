GAME Greece 2022, domani inizia il 2° Evento Annuale di Gaming & Affiliate Marketing

Eventus International ospiterà il 2° Evento Annuale di Gaming & Affiliate Marketing (GAME Grecia 2022) domani ad Atene, i leader dell’industria dei giochi si incontreranno per un approfondito evento di due giorni presso il bellissimo Electra Palace Atene.

GAME Greece 2022, che si svolgerà dal 15 al 16 settembre 2022, mira ad essere la piattaforma definitiva per le parti interessate del gioco per saperne di più sugli ultimi sviluppi nella regione direttamente da rinomati leader del gioco. Come sempre, Eventus International si è assicurata esperti come relatori, fornendo ai partecipanti le informazioni necessarie per valutare le opportunità di investimento, oltre a incontrare preziosi soci in affari.

“Non vediamo l’ora di accogliere i nostri espositori, sponsor, relatori e partecipanti nella maestosa Barcellona per la seconda edizione della fiera. Il team ha lavorato duramente per garantire che questa sia un’esperienza indimenticabile per tutti i delegati presenti”.

PressGiochi