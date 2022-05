Gambling Commission UK: Andrew Rhodes confermato come amministratore delegato permanente

La Gambling Commission ha annunciato che l’amministratore delegato ad interim Andrew Rhodes è stato nominato per il ruolo su base permanente. Andrew è entrato a far parte della Commissione nel

La Gambling Commission ha annunciato che l’amministratore delegato ad interim Andrew Rhodes è stato nominato per il ruolo su base permanente.

Andrew è entrato a far parte della Commissione nel giugno 2021, originariamente per un periodo di 18 mesi, dopo una serie di ruoli senior presso organizzazioni del settore pubblico e privato, tra cui la Swansea University, il Department for Work and Pensions, la Food Standards Agency e la DVLA.

Ora amministratore delegato permanente della Commissione, Andrew continuerà a lavorare a stretto contatto con il presidente Marcus Boyle, il consiglio dei commissari e il team dirigenziale senior della Commissione per garantire che l’industria del gioco d’azzardo in Gran Bretagna sia regolamentata in modo forte ed efficace. Continuerà anche il suo programma di coinvolgimento delle parti interessate con consumatori, industria, parlamentari e persone con esperienza vissuta.

PressGiochi