Gambling Commission, Stakelogic BV multata per £122.835: slot troppo veloci e violazione degli standard di gioco responsabile

L’azienda di software, Stakelogic BV, dovrà pagare £122.835 per aver violato gli standard di progettazione responsabile dei prodotti.

Stakelogic BV, che fornisce giochi sulle piattaforme e app di altri operatori, ha fatto funzionare le slot a una velocità superiore rispetto all’intervallo minimo di 2,5 secondi tra una giocata e l’altra.

Un’indagine è stata avviata dopo che Stakelogic ha segnalato alla Commissione che il suo gioco Tiger Temple 88 risultava funzionare con un intervallo di 1,97 secondi tra i giri, violando così gli standard minimi di tempo.

A seguito dell’indagine della Commissione, il licenziatario ha effettuato nuovi test su tutto il proprio portafoglio di giochi offerti al mercato GB. Da questi controlli è emerso che altri 15 giochi risultavano anch’essi in violazione dei requisiti sull’intervallo minimo di tempo.

È stato riscontrato che questi giochi operavano con tempi inferiori allo standard minimo di 2,5 secondi tra 0,001 secondi e 0,675 secondi, e molti funzionavano a 0,042 secondi o meno rispetto ai requisiti di ciclo stabiliti negli Standard Tecnici Remoti della Commissione.

Tiger Temple 88 non è stato conforme tra il 28 maggio 2025 e il 30 maggio 2025, mentre gli altri 15 giochi hanno funzionato troppo velocemente in vari periodi tra il 31 ottobre 2021 e il 30 ottobre 2025.

Durante l’indagine è emerso che gli errori sono stati causati dal fatto che Stakelogic misurava i tempi in modo impreciso, affidandosi a un cronometro manuale per verificare la conformità agli standard tecnici remoti.

John Pierce, direttore per l’applicazione delle norme e l’intelligence, ha dichiarato: “Con tutte le risorse tecnologiche disponibili a un operatore di gioco online, è inaccettabile che Stakelogic si sia affidata a un cronometro manuale per misurare la velocità dei propri giochi. Dopo aver segnalato l’errore alla Commissione, Stakelogic ha immediatamente sospeso l’uso dei giochi interessati fino alla correzione del problema. Successivamente ha adottato misure significative per garantire alla Commissione che ora dispone di politiche e procedure solide per prevenire future violazioni. Invitiamo tutti gli operatori a prendere nota di questo caso e a garantire pratiche di test efficaci per rispettare tutti gli standard richiesti.”

La velocità minima delle slot online è stata introdotta nel 2021 come parte di un pacchetto più ampio di misure volte a ridurre l’intensità complessiva del gioco e proteggere i consumatori dai rischi. Le ricerche hanno dimostrato che una maggiore velocità dei cicli di gioco è associata a un aumento del rischio per i consumatori.

Stakelogic pagherà la somma nell’ambito di un accordo regolatorio con la Commissione.

PressGiochi