Gambling Commission: sospensione della licenza bet-at-home.com Internet Limited

La Gambling Commission ha sospeso la licenza operativa di bet-at-home.com Internet Limited (licenza operativa n. 039091-R-319322-006) in quanto effettua una revisione ai sensi della sezione 116 del Gambling Act 2005 (la legge).

La revisione e la conseguente sospensione derivano dalla preoccupazione che le attività possano essere state svolte in violazione della legge, non in conformità con le condizioni della loro licenza e che il Licenziatario possa essere inidoneo a svolgere le attività autorizzate.

La presunta responsabilità sociale e le mancanze in materia di antiriciclaggio sono state considerazioni chiave nella decisione di sospensione. In conformità con la sezione 118 della legge, la Commissione ha deciso di sospendere la suddetta licenza di esercizio.

Abbiamo chiarito all’operatore che, nel corso della sospensione, ci aspettiamo che si concentri sul trattamento equo dei consumatori e sulla loro piena informazione su eventuali sviluppi che li riguardano.

La sospensione non impedisce all’operatore di consentire ai consumatori di accedere ai propri conti e di prelevare fondi. Bet-at-home.com Internet Limited – che gestisce bet-at-home.com, bet-at-home.co.uk e uk.bet-at-home.com – può essere contattato tramite il suo sito web.

La sospensione avviene immediatamente.

