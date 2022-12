Gambling Commission sarà presente nella più grande ICE Consumer Protection Zone di sempre

Il CPZ, che è diventato una delle caratteristiche di più alto profilo nell’area espositiva ICE, comprenderà una combinazione di fornitori di strumenti e soluzioni per il gioco d’azzardo responsabile insieme a principali organizzazioni no profit a cui è stato concesso uno spazio. I marchi presenti nel CPZ 2023 includono Gambling Commission, Focal Research, Casino Guru, Future Anthem, Department of Trust, Mindway AI, Intuita Consulting, Rightlander, IGT, SG:Certified, W2, Crucial Compliance, LexisNexis, GamCare, YGAM, Gordon Moody, Gamstop, BetKnowmore, Responsible Gaming Council e National Center for Problem Gaming.

Ewa Bakun, Director of Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming e persona responsabile della supervisione dello sviluppo della Consumer Protection Zone, ha dichiarato: “Il CPZ, che è stato riconosciuto dal settore ai recenti Global Regulatory Awards, dove ha vinto il Responsible Approach to Advertising La categoria /Marketing è una delle tante storie di successo che hanno avuto origine in ICE. Il figlio dell’ingegno di Tim Miller della Gambling Commission, il CPZ, è cresciuto dal suo lancio all’ICE London 2018, quando presentava otto espositori pionieri, fino alle dimensioni attuali e alla posizione di rilievo adiacente al viale principale dell’ExCeL London”.

“Grazie alla generosità dei sostenitori e degli sponsor del settore, il CPZ è riuscito a raccogliere £ 146.000 per enti di beneficenza del settore del gioco d’azzardo nelle ultime tre edizioni di ICE London e stiamo cercando di costruire su quel totale davvero impressionante. Con il ritorno dei principali marchi fornitori nel settore terrestre e la prospettiva di un’edizione da record della fiera di gioco b2b più famosa al mondo, il nostro obiettivo con l’aiuto dell’industria è portare il totale a quasi 200.000 sterline”.

Le organizzazioni di gioco d’azzardo più sicure GamCare (£ 20.000), Responsible Gaming Council (£ 20.000) e Better Change (£ 6.000) sono state le destinatarie del fondo 2022 composto da donazioni di £ 6.000 da bet365, Kindred, Entain, Videoslots, Sky Betting and Gaming e IMG Arena una cifra che è stata arricchita da un contributo di £ 10.000 da parte di Ambassadeurs Group.

PressGiochi