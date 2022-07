Gambling Commission, quarta licenza della National Lottery : aggiornamento legale

Il 15 marzo, la Gambling Commission ha annunciato Allwyn Entertainment UK (“Allwyn”) come richiedente privilegiato per la quarta licenza della National Lottery. La Commissione ha successivamente ricevuto procedimenti legali in

Il 15 marzo, la Gambling Commission ha annunciato Allwyn Entertainment UK (“Allwyn”) come richiedente privilegiato per la quarta licenza della National Lottery.

La Commissione ha successivamente ricevuto procedimenti legali in relazione alla procedura concorsuale, ponendo una sospensione automatica della nostra capacità di assegnare formalmente la licenza ad Allwyn. Ecco perché, a maggio, è stato chiesto all’Alta Corte di revocare la sospensione.

E’ stato chiarito che interrompere l’attuazione dei piani di Allwyn avrebbe comportato conseguenze potenzialmente gravi per la National Lottery rischiando anche che non operasse al massimo delle sue potenzialità all’inizio della quarta licenza.

Oggi, 29 giugno, il tribunale ha deciso di revocare la sospensione. Inizieremo, quindi, l’importante lavoro di assegnazione formale della licenza ad Allwyn. La nostra priorità è continuare a lavorare per attuare la nostra decisione e garantire un passaggio senza interruzioni e tempestivo alla prossima licenza, a beneficio dei partecipanti.

Rimaniamo risoluti sul fatto che abbiamo condotto una concorrenza leale e solida e che la nostra valutazione è stata eseguita in modo equo e legale in conformità con i nostri doveri di legge.

Abbiamo compiuto ogni passo possibile per garantire condizioni di parità per tutte le parti interessate, per permetterci di nominare un licenziatario che coinvolgerà e proteggerà i giocatori, gestirà la lotteria nazionale con integrità e assicurerà che la lotteria nazionale massimizzi il sostegno per buone cause e il suo contributo alla società attraverso ulteriori innovazioni e investimenti. Al fine di proteggere l’integrità del processo, non saremo in grado di discutere le specifiche fino alla conclusione del contenzioso.

PressGiochi