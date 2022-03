Gambling Commission: multa da 9,4 milioni per l’operatore online 888

Un’azienda di gioco d’azzardo online pagherà una multa di 9,4 milioni di sterline dopo che un’indagine della Gambling Commission ha rivelato la responsabilità sociale e il riciclaggio di denaro.

Anche 888 UK Limited, che gestisce 78 siti Web tra cui 888.com, ha ricevuto un avviso ufficiale e sarà sottoposto a un’ampia revisione indipendente. Questa è la seconda volta che 888 UK Limited si trova ad affrontare un’azione esecutiva: nel 2017 ha pagato un pacchetto di penalità di 7,8 milioni di sterline per aver fallito i clienti vulnerabili.

Andrew Rhodes, amministratore delegato della Gambling Commission, ha dichiarato: “Le circostanze dell’ultima azione esecutiva potrebbero essere diverse, ma entrambi i casi coinvolgono consumatori inadempienti, e questo è qualcosa che non è accettabile. La multa di oggi è una delle

piu’ grandi sanzioni emesse dalla Commissione, se si verifica una ripetizione dei fallimenti a 888, allora dobbiamo considerare seriamente l’idoneità dell’operatore a sostenere gli obiettivi di licenza e mantenere il gioco d’azzardo sicuro. I consumatori in Gran Bretagna meritano di sapere che quando giocano d’azzardo, partecipano a un’attività ricreativa in cui gli operatori fanno la loro parte nel tenerli al sicuro e stanno effettuando controlli per garantire che il denaro sia libero da reati”.

