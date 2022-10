Gambling Commission: multa da £672.000 per il casinò online NSUS Limited

L’operatore di gioco d’azzardo NSUS Limited pagherà una sanzione di £ 672.829 per responsabilità sociale e fallimenti antiriciclaggio. L’operatore, che opera come GGPoker e gestisce ggpoker.co.uk, riceverà anche un avviso

L’operatore di gioco d’azzardo NSUS Limited pagherà una sanzione di £ 672.829 per responsabilità sociale e fallimenti antiriciclaggio. L’operatore, che opera come GGPoker e gestisce ggpoker.co.uk, riceverà anche un avviso ufficiale per i fallimenti.

I fallimenti di responsabilità sociale includevano la mancata identificazione dei clienti che potrebbero essere a rischio di subire danni associati al gioco d’azzardo e la mancata interazione con i clienti che potrebbero essere a rischio di subire danni associati al gioco d’azzardo.

L’operatore, inoltre, non ha adottato tutte le misure ragionevoli per impedire l’invio di materiale di marketing a clienti autoesclusi quando ha inviato e-mail di marketing a 125 clienti autoesclusi.

I fallimenti in materia di antiriciclaggio includevano la mancata conduzione di adeguate valutazioni del rischio dell’attività utilizzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la mancata garanzia di politiche, procedure e controlli appropriati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

