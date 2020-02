Gambling Commission, multa a Mr Green per 3 milioni di sterline

A seguito dell’indagine mirata della Commissione sui giochi d’azzardo inglese nei casinò online, l’operatore Mr Green dovrà pagare una sanzione di 3 milioni di sterline.

Mr Green è la nona azienda di gioco d’azzardo ad affrontare l’azione come parte di una sonda regolatrice che dal 2018 ha portato a pacchetti di penalità per oltre 20 milioni di sterline. Dall’inizio delle attività di controllo, sei operatori hanno rinunciato alla licenza e non possono più effettuare transazioni con i consumatori della Gran Bretagna. Nel corso delle indagini sui nove casi di licenza operativa più gravi, la Commissione ha esaminato le azioni di 22 singoli titolari di licenze di gestione personale. Di questi, sei hanno rinunciato alla licenza, sei hanno ricevuto un avvertimento formale, uno ha ricevuto un consiglio di condotta, sette sono ancora in corso e non sono state intraprese ulteriori azioni contro due.

Come parte della penalità, il sig. Green pagherà 3 milioni di sterline alla strategia nazionale per ridurre i danni da gioco perchè non ha avuto procedure efficaci volte a prevenire danni e riciclaggio di denaro.

Richard Watson, direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “La nostra indagine ha rivelato carenze sistematiche in merito sia alla responsabilità sociale di Mr Green che ai controlli AML che hanno interessato un numero significativo di clienti nei suoi casinò online. I consumatori in Gran Bretagna hanno il diritto di sapere che esistono controlli ed equilibri che li aiuteranno a proteggerli,a garantire che il gioco d’azzardo sia privo di criminalità ed inoltre che continueremo a reprimere gli operatori che falliscono in questo settore”.

Il lavoro di controllo dei casinò online si aggiunge alla strategia in corso della Commissione per rendere il gioco d’azzardo online più sicuro. Ciò ha incluso il rafforzamento della verifica dell’età e dell’identità online, il miglioramento delle regole e la guida per l’identificazione e dell’interazione con i clienti che potrebbero essere a rischio di danno. Il regolatore sta spingendo il settore a innalzare gli standard nei settori delle pratiche VIP, della tecnologia pubblicitaria e del design di gioco.

