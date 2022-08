Gambling Commission: l’azienda di gioco d’azzardo online Spreadex Limited pagherà 1,36 milioni di sterline

L’attività di gioco d’azzardo Spreadex Limited dovrà pagare 1,36 milioni di sterline dopo che un’indagine della Commissione sul gioco d’azzardo ha rivelato fallimenti di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

L’operatore, che gestisce Spreadex.com, pagherà il denaro a cause socialmente responsabili nell’ambito di un accordo con la Commissione.

Leanne Oxley, direttrice per l’applicazione e l’intelligence della Gambling Commission, ha dichiarato: “Sebbene sia deludente vedere che si verificano violazioni dell’antiriciclaggio e della responsabilità sociale nonostante i nostri numerosi casi pubblicati evidenzino fallimenti simili, prendiamo atto dell’azione rapida e decisa che il licenziatario ha intrapreso per tornare alla conformità. Ci aspettiamo un impegno e un impegno simili in tutto il settore del gioco d’azzardo”.

I fallimenti di responsabilità sociale includevano:

avere avvisi finanziari che erano inefficaci e consentire ai propri clienti di perdere importi significativi in ​​un breve periodo di tempo

non registrare e valutare a sufficienza le interazioni dei propri clienti

aver permesso al cliente di depositare £ 1,7 milioni e perdere £ 500.000 nel corso di un mese, sebbene le interazioni con i clienti non fossero state sufficientemente valutate e non includevano la considerazione dell’efficacia della restrizione dell’account.

I fallimenti antiriciclaggio includevano:

il cliente che ha ricevuto un avviso di deposito finanziario di £ 25.000 ha visto aumentare l’avviso per un’ulteriore revisione a £ 100.000 sulla base di un’autodichiarazione del reddito e di un assegno open source

un cliente è stato in grado di depositare £ 365.000 e perdere £ 284.000 in un periodo di 3 mesi senza che la fonte di fondi fosse sufficientemente stabilita

un cliente è stato in grado di continuare a depositare dopo aver fornito estratti conto redatti in risposta a una richiesta di prova della fonte di fondi. I dettagli delle carenze di Spreadex Limited possono essere letti nella dichiarazione pubblica.

