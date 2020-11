Gambless svela nuova campagna di sensibilizzazione contro la ludopatia: DHYP

La piattaforma di supporto psicologico contro il gioco d’azzardo patologico Gambless annucia oggi il lancio di una nuova campagna di sensibilizzazione dal nome “Don’t Hide Your Pain” (Non soffrire in silenzio. Il lancio della campagna coincide con l’inizio della Safer Gambling Week, un’iniziativa promossa dal Betting and Gaming Council allo scopo di promuovere il gioco responsabile nel Regno unito e in Irlanda. La campagna “Don’t Hide Your Pain” durerà approssimativamente tre mesi e coprirà vari aspetti del gioco d’azzardo, sottolineandone i rischi, indirizzando il proprio messaggio soprattutto ai giovani in Italia e nel Regno Unito. I due paesi infatti, nonostante siano stati tra i primi a regolarizzare il gioco online, condividono una poca consapevolezza sul tema.

In Italia, dei 1.300.000 giocatori d’azzardo patologico stimati, sono solo 12.000 quelli in cura ogni anno, ovvero meno dell’1%. Numeri simili a quelli riscontrati negli UK, dove i giocatori compulsivi in cura si aggirano tra lo 0,6 e il 3% del numero complessivo. I messaggi della campagna di sensibilizzazione hanno l’obiettivo di raggiungere un’audience più ampia, focalizzanosi sull’idea di come non sia necessario essere un giocatore ludopatico per incorrere nei danni del gioco. Come spiega Massimo Savino, Gambless è un’applicazione mobile, la prima al mondo a fornire supporto psicologico ai giocatori ludopatici, usando un approccio olistico sulla salute mentale.

Disponibile sia su Google Play sia sull’ App Store, fornisce diversi strumenti di aiuto personale e offre una serie di programmi di supporto creati appositamente dal nostro team di esperti psicologi, usando varie tecniche terapeutiche tra cui la Cognitive Behavioural Therapy e la psicologia Gestalt. La ricezione da parte degli utenti è stata fino ad ora molto positiva. In poco più di due mesi dal lancio, sono stati registrati oltre 1.000 download, con trend in costante aumento. Attualmente accoglie circa 1 nuovo giocatore ogni ora nella nostra comunità virtuale, aperta 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Se questi numeri possono sembrare insignificanti, basti considerare che in tutto il Regno Unito, i servizi di assistenza aiutano circa 9.000 persone all’anno, con tempi di attesa per la prima visita che possono superare i 100 giorni. Gambless ha la capacità di raggiungere molte più persone, senza soffrire alcuna problematica legata alla scalabilità del servizio. Con un po’ di consapevolezza in più e con la cooperazione delle società di gioco, potrebbe veramente migliorare la vita di tanti soggetti in difficoltà.

PressGiochi