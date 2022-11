Galaxy Entertainment registra un fatturato netto di 259,1 milioni $ nel terzo trimestre

Galaxy Entertainment Group ha riferito che i ricavi per il terzo trimestre dell’anno sono diminuiti del 16,1% rispetto al trimestre precedente a 2,03 miliardi di dollari HK (259,10 milioni di

Galaxy Entertainment Group ha riferito che i ricavi per il terzo trimestre dell’anno sono diminuiti del 16,1% rispetto al trimestre precedente a 2,03 miliardi di dollari HK (259,10 milioni di dollari USA). La cifra è scesa del 52,5 per cento su base annua.

L’EBITDA per il terzo trimestre è stato negativo per 581 milioni di HK$, rispetto a 384 milioni di HK$ negativi nel trimestre precedente. Le entrate nette di gioco sono diminuite del 33,1% su base trimestrale a 821 milioni di HK$, in calo del 71,8% rispetto a 2,91 miliardi di HK$ nel terzo trimestre del 2021.

Galaxy Macau è stato il principale contributore alla redditività del gruppo. Ha registrato un utile netto di 1,07 miliardi di dollari, un calo del 25,3% rispetto al trimestre precedente e del 62,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’EBITDA rettificato per Galaxy Macau è stato negativo per 299 milioni di HK$ nei tre mesi terminati il ​​30 settembre, rispetto ai 454 milioni di HK$ positivi di un anno fa.

Galaxy ha affermato che il bilancio del gruppo è rimasto “liquido e sano”.

Al 30 settembre, la liquidità e le attività correnti ammontavano a 22,5 miliardi di HK$ e la liquidità netta a 19,3 miliardi di HK$. Il debito aggregato era di 3,2 miliardi di dollari alla fine di settembre, il che, secondo la società, rifletteva le sue “iniziative di gestione dei rendimenti del Tesoro in corso in cui il reddito da interessi sulle disponibilità liquide supera i costi di finanziamento corrispondenti”.

Il presidente della società Lui Che Woo ha dichiarato: “Le elevate restrizioni di viaggio relative al Covid-19 imposte nel secondo trimestre sono confluite nel terzo trimestre e hanno persino portato alla chiusura dei casinò per 12 giorni durante questo periodo. Ciò ha influito su visite, entrate e redditività”.

